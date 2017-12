நான் அரசியலுக்கு புதியவன் இல்லை : நடிகர் ரஜினிகாந்த்

12/26/2017 2:31:57 PM

நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்று ரசிகர்களை நேரில் சந்தித்தார். அப்போது அரசியல் பிரவேசம் குறித்து வரும் 31ம் தேதி அறிவிப்பதாக தெரிவித்தார். ரஜினிகாந்த் – ரசிகர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இன்று முதல் 31ம் தேதி வரை நடக்கிறது. இன்று காலை 8,30 மணிக்கு சென்னை கோடம்பாக்கத்திலுள்ள ராகவேந்திரா மண்டபம் வந்தார் ரஜினிகாந்த். திரைப்பட தயாரிப்பாளர் கலைஞானம், இயக்குனர் மகேந்திரன் ஆகியோர் ரஜினியை வாழ்த்தி பேசினார்கள். பிறகு ரஜினிகாந்த் பேசியதாவது: நான் அரசியலுக்கு புதியவன் இல்லை. அதில் ஈடுபட்டால் எவ்வளவு கஷ்டம், நஷ்டம் என்று தெரியும். அது தெரிந்ததால்தான் அரசியலுக்கு வர தயங்குகிறேன்.

யுத்தத்துக்கு சென்றால் போரிட்டு ஜெயிக்க வேண்டும். போரில் ஜெயிக்க வீரம் மட்டும் இருந்தால் போதாது. வியூகம் அமைக்க வேண்டும். அதில் விவேகம் இருக்க வேண்டும். நான் அரசியலுக்கு வருவது பற்றி என்ன பேசப்போகிறேன் என்று ஆவலோடு காத்திருக்கிறீர்கள். என் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து 31ம் தேதி தெரிவிக்கிறேன். நான் எப்போதும் சொல்வது போல அனைவரும் கட்டுப்பாடுடனும் ஒழுக்கத்துடனும் இருக்க வேண்டும். சமூக வலைத்தளங்களில் வரும் நெகட்டிவ் மீம்ஸ்களை மனதில் எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். இவ்வாறு ரஜினி கூறினார்.

முன்னதாக ரஜினி 31ம் தேதி அரசியல் நிலை குறித்து அறிவிக்கிறேன் என்றதும் அங்கிருந்த ரசிகர்கள், ‘நீங்கள் அரசியலுக்கு வரவேண்டும். 31ம் தேதி அறிவியுங்கள்’ என்று கோஷம் எழுப்பினார்கள். அதற்கு ரஜினி, ‘என் அரசியல் நிலைபாடு குறித்து 31ம் தேதி சொல்கிறேன்’ என்றுதான் சொன்னேன் என்றார்.

பிறகு காஞ்சிபுரம், திருவள்ளுர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, நீலகிரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த ரசிகர்களுடன் போட்டோ எடுக்கும் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. அடையாள அட்டை வைத்திருந்தவர்கள் மட்டும் ரஜினியை சந்திக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். தினமும் 1000 ரசிகர்களுடன் 6 நாட்கள் (வரும் 31ம் தேதி வரை) ரஜினி போட்டோ எடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.

Source: Dinakaran

English summary

I am not a stranger to politics: actor rajinikanth

12/26/2017 2:31:57 PM rajinikanth indru fans met in person. Then a.