வயதை மறைக்காத ஹீரோயின்

சினிமா ஹீரோக்கள் பல நேரங்களில் வயதை வெளியில் சொல்வதில்லை. ஹீரோயின்களைபற்றி கேட்க வேண்டாம். என்றைக்கும் 26 வயதுக்கு மேல் சொல்லமாட்டார்கள். தற்போது இணைய தளத்தில் அவர்களின் பிறந்த நாள் தேதி முதல் எல்லா விவரங்களும் கிடைப்பதால் வயது விவரங்கள் அவ்வப்போது வெளிவருகின்றன. 50 வயதான தேவி, மாதுரி தீட்சித் போன்ற நடிகைகள் இன்னமும் கதையின் நாயகியாக வேடம் கிடைத்தால் மட்டுமே நடிக்கிறார்கள். இந்நிலையில் வயதுக்கு மீறிய கதாபாத்திரம் என்றாலும் நடிக்க முன்வருகிறார் பூமிகா.

பூமிகாவுக்கு 39 வயது ஆகிறது. சில்லுனு ஒரு காதல், சிறுத்தை, சமீபத்தில் திரைக்கு வந்த களவாடிய பொழுதுகள் உள்ளிட்ட பல தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடித்துள்ளார். கடந்த 2007ம் ஆண்டு பரத்தாகூர் என்பவரை மணந்து இல்லறத்தில் செட்டிலானார். அதன்பிறகு படங்களில் நடிப்பதை குறைத்துக்கொண்டார். தற்போது மீண்டும் படங்களில் நடிக்க ஒப்புக்கொள்கிறார். கதையின் நாயகியாகத்தான் நடிப்பேன் என்று பூமிகா பிடிவாதம் பிடிப்பதில்லை. அதற்கு காரணம் என்ன என்றபோது பதில் அளித்தார்.

இதுபற்றி அவர் கூறியது: என்னுடைய வயதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கில்லை. என் வயதுக்கேற்ற கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கவும் தயக்கம் காட்டமாட்டேன். எவ்வளவு படத்தில் நடிக்கிறோம் என்ற எண்ணிக்கையை கூட்டுவதற்காக வரும் படங்களில் எல்லாம் நான் நடிப்பதில்லை. அப்படி வந்த ஏராளமான படங்களை நிராகரித்திருக்கிறேன். ஏற்கும் கதாபாத்திரம் வலுவானதாக இருக்கிறதா? அதில் நடிக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா என்று பார்த்துதான் ஒப்புக்கொள்கி றேன். வித்யாபாலன் நடிக்கும் கதாபாத்திரங்கள் பேசும்படி உள்ளது. அவர் ஏற்பதுபோல் மாறுபட்ட வேடங்களில் நடிக்கவே ஆசைப்படுகிறேன்.

