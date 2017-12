மீனவ பெண்ணாக நந்திதா

12/26/2017 5:32:07 PM

தினேஷ், நந்திதா நடிக்கும் படம் ‘உள்குத்து’. இதில் நடித்ததுபற்றி ஹீரோ தினேஷ் கூறும் போது,’நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நான் கதாநாயகனாக நடிக்கும் இப்படம் திரைக்கு வருகிறது. வாழ்க்கை எனக்கு இந்த இடைவெளியில் நிறைய விஷயங்களை கற்றுத்தந்துள்ளது. நெருக்கமாக இருந்த சிலர் தூரமாகவும், தூரமாக இருந்த சிலர் நெருக்கமாவும் உள்ளனர்’ என்றார். படம் பற்றி தயாரிப்பாளர் ஜி.விட்டல்குமார் கூறும்போது,’திருடன் போலீஸ் படத்தை இயக்கிய கார்த்திக் ராஜு இதை இயக்கி உள்ளார்.

50 ஆயிரம் சம்பாதித்தாலும் 1 லட்சம் சம்பாதித்தாலும் அது போதாமல் கடன் வாங்கும் நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது. அது ஏன்? மீனவர்கள் கந்துவட்டியில் திக்கி தவிக்கும் அவலம் பற்றியும் இக்கதை அலசுகிறது. பி.கே. வர்மா ஒளிப்பதிவு. ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசை. பாலசரவணன், ஜான்விஜய், திலீப் சுப்பராயன் ஆகியோரும் நடித்திருக்கின்றனர்’ என்றார்.

