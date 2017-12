Tamil Cinema News | Latest Kollywood News | Cinema News in Tamil | சினிமா செய்திகள் Tamil Samayam 10 ஆண்டுகள் கழித்து இணையும் யுவன் – தனுஷ்! அஜீத் சாருடன் ஒரு காபி குடித்தால் போதும் என்கிறார் எருமசாணி ஹரிஜா! விஜய் அங்கிளும், அரவிந்தசாமி அங்கிளும் ரொம்ப ஸவீட்: நைனிகா! அஜித் குறித்து பிரபல இயக்குனரிடம் பேசிய விஜய்! சிவகார்த்திகேயன் படத்திற்கு கருத்து தெரிவித்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினி டிடி! ரஜினிகாந்தின் ரசிகர்கள் சந்திப்பு பட்டியல்: தேதி வாரியாக வெளியீடு! விவசாயிகளின் கஷ்டத்தை கையிலெடுக்கும் விஜய் – முருகதாஸ்! ‘மெர்சல்’ பட கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியீடு! த்ரிஷாவின் மோகினி படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு! எல்லோரையும் கண்கலங்க வைத்த தொகுப்பாளினி திவ்யா! அஜீத் படத்தை முதல் நாள் பார்க்க மாட்டேன்: நடிகர் பாலாஜி! ‘அருவி’ அரபு மொழி படத்தின் தழுவலா?! கேரக்டர் ரியலாக இருக்க மீசையை எடுத்த மோகன்லால்! பிரபுதேவாவுடன் இணைந்த பிரபு! இளவரசியாக கேரக்டரில் நடிக்க அதிக சம்பளம் கேட்ட கவர்ச்சி நடிகை சன்னி லியோன்!

'துள்ளுவதோ இளமை' படத்திற்குப் பின் 10 ஆண்டுகள் கழித்து யுவனும்& தனுஷும்இணையவுள்ளனர். GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/vijay-and-aravind-saamy-uncles-are-so-sweet-says-nanika/articleshow/62222454.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62222456,width-255,resizemode-4/62222456.jpg விஜய் அங்கிளும், அரவிந்தசாமி அங்கிளும் ரொம்ப ஸவீட் என்று நடிகை மீனாவின் மகள் நைனிகா கூறியுள்ளார்.Article at tamil.samayam.com with article id:62222454Sat, 23 Dec 2017 13:05:46 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/vijay-talk-about-ajith/articleshow/62221662.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62221675,width-255,resizemode-4/62221675.jpg தளபதி விஜய், தல அஜீத் குறித்து, பிரபல இயக்குனர் ஒருவரிடம் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.Article at tamil.samayam.com with article id:62221662Sat, 23 Dec 2017 11:41:45 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/anchor-dd-comments-about-sivakarthhikeyan-movie/articleshow/62221611.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62221618,width-255,resizemode-4/62221618.jpg சிவகார்த்திகேயன் நடித்த வேலைக்காரன் படத்தை பார்த்த பிரபல தொகுப்பாளினி டிடி தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.Article at tamil.samayam.com with article id:62221611Sat, 23 Dec 2017 11:35:02 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/rajinis-fans-meeting-schedule-date-released/articleshow/62195319.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62195335,width-255,resizemode-4/62195335.jpg ரசிகர்களை சந்திக்கும் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் பட்டியல் தேதி வெளியாகியுள்ளது.Article at tamil.samayam.com with article id:62195319Thu, 21 Dec 2017 12:34:31 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/vijay-murugadoss-handles-the-trouble-of-farmers/articleshow/62195004.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62195018,width-255,resizemode-4/62195018.jpg விஜய் – முருகதாஸ் இணையும் படம் விவசாயிகள் படம் கஷ்டத்தை அரசாங்கத்துக்கு தோலுரித்து காட்டவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.Article at tamil.samayam.com with article id:62195004Thu, 21 Dec 2017 12:13:20 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/mersal-movie-graphics-scene-on-the-internet/articleshow/62194983.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62194992,width-255,resizemode-4/62194992.jpg விஜய் நடிப்பில் வெளியான ‘மெர்சல்’ படத்தின் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் தற்போது இணையத்தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.Article at tamil.samayam.com with article id:62194983Thu, 21 Dec 2017 12:11:38 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/trishas-mohini-movie-trailer-released-today/articleshow/62195587.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62195632,width-255,resizemode-4/62195632.jpg த்ரிஷா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மோகினி படத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.Article at tamil.samayam.com with article id:62195587Thu, 21 Dec 2017 12:50:57 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/anchor-divya-helps-to-other/articleshow/62195081.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62195087,width-255,resizemode-4/62195087.jpg ரோட்டில் அனாதையாக வாழ்ந்த முதியவருக்கு அடைக்கலாம் கொடுத்த நடிகை திவ்யாவின் செயல் எல்லோரையும் கண்கலங்க வைத்துவிட்டது..Article at tamil.samayam.com with article id:62195081Thu, 21 Dec 2017 12:17:46 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/i-wont-like-to-watch-first-day-first-show-says-balaji/articleshow/62194952.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62194966,width-255,resizemode-4/62194966.jpg அஜீத் படம் வெளியானால் முதல் நாள் பார்க்கமாட்டேன் என்று ‘அருவி’ பட நடிகர் பாலாஜி கூறியுள்ளார்.Article at tamil.samayam.com with article id:62194952Thu, 21 Dec 2017 12:09:27 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/aruvi-is-remake-of-arabu-movie/articleshow/62134802.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62134813,width-255,resizemode-4/62134813.jpg பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்று வரும் ‘அருவி’, அரபு மொழி படத்தின் தழுவல் என்று கூறப்பட்டு வருகிறது.Article at tamil.samayam.com with article id:62134802Tue, 19 Dec 2017 11:18:10 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/mohanlal-new-look-for-odiyan-movie/articleshow/62134922.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62134931,width-255,resizemode-4/62134931.jpg ‘ஒடியன்’ படத்தில் நடித்து வரும் மோகன்லால், தன்னுடைய கேரக்டர் ரியலாக இருப்பதற்காக மீசையை எடுத்துள்ளார்.Article at tamil.samayam.com with article id:62134922Tue, 19 Dec 2017 11:24:09 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/prabhu-and-prabhudeva-again-together-for-charlie-chaplin2/articleshow/62134896.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62134911,width-255,resizemode-4/62134911.jpg ‘சார்லி சாப்ளின் 2’ படத்தில் நடித்து வரும் பிரபு தேவாவுடன் தற்போது நடிகர் பிரபுவும் இணைந்து நடித்து வருகிறார்.Article at tamil.samayam.com with article id:62134896Tue, 19 Dec 2017 11:22:53 GMThttp://tamil.samayam.com/tamil-cinema/movie-news/actress-sunnyleone-act-as-princess-role/articleshow/62134867.cmshttp://tamil.samayam.com/thumb/msid-62134879,width-255,resizemode-4/62134879.jpg ஒரு படத்தில் நாட்டின் இளவரசியாக நடிக்க, கவர்ச்சி நடிகை சன்னி லியோன் 3.5 கோடியை சம்பளமாக கேட்டுள்ளாராம்.Article at tamil.samayam.com with article id:62134867Tue, 19 Dec 2017 11:21:24 GMT

