இலியானாவுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? ‘ஷாக்’க்கான ரசிகர்கள்

பாலிவுட் நடிகை இலியானாவுக்குத் திருமணமாகிவிட்டதாக வெளியான செய்தியால் ரசிகர்கள் ஷாக்காகி உள்ளனர்.

மும்பையைச் சேர்ந்த பாலிவுட் நடிகையான இலியானா டி க்ரூஸ், தெலுங்குப் படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர். தமிழில் ‘கேடி’ மற்றும் ‘நண்பன்’ படங்களில் நடித்துள்ள இலியானா, தற்போது பாலிவுட்டில் முழுநேர நடிகையாக உள்ளார்.



இலியானாவும், வெளிநாட்டு புகைப்படக் கலைஞரான ஆண்ட்ரூ நீபான் என்பவரும் நீண்ட காலமாக காதலித்து வருவதாகக் கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், அவரைத் தன் கணவர் எனக் குறிப்பிட்டு ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை வெளிட்டுள்ளார் இலியானா.



“வருடத்தில் எனக்குப் பிடித்த நேரம், கிறிஸ்துமஸ் நேரம். மகிழ்ச்சியான விடுமுறை, வீடு, காதல், போட்டோவை எடுத்த கணவர் ஆண்ட்ரூ நீபான்” எனக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இலியானா. இந்தப் பதிவால் அவருடைய ரசிகர்கள் ஷாக்காகியுள்ளனர்.

Ileana ayiducha married? ‘ Shock ‘ for fans

