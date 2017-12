ஹாட்ரிக்கை கடக்கிறது தமிழ் சினிமா : 4வது ஆண்டாக தலா 200 படங்கள் ரிலீஸ்

12/27/2017 11:39:59 AM

கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக மூன்று சிக்ஸர் அடித்தாலோ, தொடரை இடைவெளியில்லாமல் மூன்றுமுறை வென்றாலோ ஹாட்ரிக் என்று பாராட்டுகின்றனர். கோலிவுட்டும் கடந்த ஆண்டுடன் ஹாட்ரிக்கை நிறைவேற்றியது. அதாவது 2014. 2015, 2016ம் ஆண்டு என தொடர்ச்சியாக 3 ஆண்டுகள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தலா 200 படங்களை தாண்டி வெளியாகி உள்ளது. இந்த ஆண்டும் அந்த சாதனை தொடர்கிறது. 2017ம் ஆண்டில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (22ம் தேதி) வரை 196 படங்கள் திரைக்கு வந்துள்ளன.

வரும் வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 29ம் தேதி) இந்த ஆண்டின் கடைசி வெள்ளியாகும். அன்றைய தினம் சங்குசக்கரம், களவாடிய பொழுதுகள், பலூன், உள்குத்து என 4 படங்கள் வெளியாக உள்ளன. இவைகளுடன்சேர்த்து இந்த ஆண்டு 200 படங்கள் ரிலீஸ் என்ற எண்ணிக்கையை எட்டுகிறது. சமீபகாலமாக கோலிவுட்டில் பைனான்ஸ் பிரச்னை வாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. கந்துவட்டி கேட்டு கொடுமைப்படுத்தியதாக அன்புச்செழியன் மீது புகார் கூறிய தயாரிப்பாளர் அசோக்குமார் தற்கொலை செய்துகொண்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

களவாடிய பொழுதுகள் படத்தை பொறுத்தவரை கடந்த 2010ம் ஆண்டு படப்பிடிப்பு முடிந்து ரிலீஸுக்கு தயாராகிவிட்டது. இப்படத்தை தங்கர்பச்சான் இயக்க பிரபுதேவா, பூமிகா நடித்துள்ளனர். பைனான்ஸ் பிரச்னை காரணமாக கடந்த 7 ஆண்டுகளாக ரிலீஸ் ஆகாமல் தள்ளிப்போடப்பட்டு வந்தது. 7 ஆண்டு தாமதத்துக்கு பிறகு இப்போது படம் ரிலீஸ் ஆவதுபற்றி தங்கர்பச்சானிடம் கேட்டபோது,’நல்ல படங்களை என்றைக்கும் ரசிகர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இந்த நேரத்திலாவது இப்படத்தை ரிலீஸ் செய்யாவிட்டால் மீண்டும் எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என்பதை சொல்லமுடியாது’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

A hat trick for the 4th annual Tamil cinema crosses 200 pictures each release:

In a series of three sixes cricket AM 12/27/2017 11:39:59 ft, enter to continue