மனநல மருத்துவராக நடிக்கும் சமந்தா

12/27/2017 11:56:25 AM

நடிகை சமந்தா தனது திருமணத்திற்கு பிறகு தற்போது தமிழில் சிவகார்த்திகேயனுடன் ஓர் படத்திலும், விஷாலின் ‘இரும்புத்திரை’ படத்திலும் நடித்து வருகிறார். மித்ரன் இயக்கும் இப்படத்தில் அர்ஜூன் வில்லனாக நடிக்கிறார். விஷால் மேஜர் கதிரவனாக வருகிறார். இந்நிலையில் இப்படத்தில் சமந்தாவின் ரோல் பற்றிய தகவலை நடிகர் விஷால் தன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். சமந்தா இப்படத்தில் மனநல மருத்துவராக நடிக்கிறாராம். இதில் அவரின் பெயர் டாக்டர் ரதி தேவி என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் “வரும் ஜனவரி 2018 ல் அவரை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்” எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Mental health doctor also acted as Samantha

After his marriage to actress Samantha 12/27/2017 11:56:25 AM currently sivakartha in Tamil