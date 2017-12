சினிமாவை விட்டு விலகுகிறாரா காஜல் அகர்வால்?

12/27/2017 12:07:05 PM

தற்போதுள்ள முன்னணி கதாநாயகிகளுள் ஒருவரான காஜல் அகர்வால் இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் தான் நடிப்பேன். அதன் பின் வேறு தொழில் தொடங்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். தொழில் தொடங்கிவிட்டால் மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க வரமாட்டேன் என்று கூறியுள்ளார். இது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள காஜல், “சினிமா நிரந்தரமானது அல்ல.

நடிகைகள் எப்போதும் சினிமாவில் நடித்து கொண்டிருப்போம் என நினைக்கிறார்கள். மார்க்கெட் போய்விட்டால் என்ன செய்வது. ஏதாவது ஒரு தொழில் தொடங்க வேண்டும். நானும் இது பற்றி முடிவெடுத்து வருகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார். இவரது இந்த முடிவால் அவரது ரசிகர்கள் வருத்தத்தில் உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Did he leave the cinema kajal Agarwal?

