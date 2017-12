ஆன்லைன் திருட்டு விசிடிகாரர்களிடம் கெஞ்சும் இயக்குனர்கள்

12/27/2017 12:28:08 PM

கோலிவுட்டில் வெளியாகும் படங்களில் வசூல் குறைவதற்கும், பல படங்கள் வசூல் ஈட்டமுடியாமல் நஷ்டம் அடைவதற்கும் திருட்டு விசிடி காரணமாக இருப்பதுடன் பட ரிலீஸ் அன்றே ஆன்லைனில் திருட்டுத்தனமாக வெளியிடப்படுவதும் மிக அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது. இதுகுறித்து தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் பலமுறை எச்சரிச்கை விடுத்தார். தமிழ் ராக்கர்ஸ், தமிழ்கன் போன்ற இணைய தளங்கள் அனுமதி இல்லாமல் படங்களை வெளியிடக்கூடாது என்று எச்சரித்ததுடன் போலீஸ் கமிஷனரிடமும் புகார் அளித்தார்.

ரஜினி நடித்த ‘கபாலி’ திரைக்கு வந்தபோதும் தயாரிப்பாளர் தரப்புக்கும் திருட்டுவிசிடி கும்பலுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது. திருட்டுத்தனமாக ஒளிபரப்புவதை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்தும் அப்படம் ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டது. இதை யார் ஒளிப்பரப்புவது, எந்த நாட்டிலிருந்து ஒளிபரப்பப்படுகிறது என்பது இன்னும் மர்மமாகவே உள்ளது. ஆன்லைன் திருட்டு விசிடிக்காரர்களுக்கு எச்சரிச்சை விடுத்த நிலை மாறி இன்றைக்கு அவர்களிடம் கெஞ்சும் நிலை உருவாகி உள்ளது.

கடந்த 2 வாரத்துக்கு முன் திரைக்கு வந்த சென்னை டு சிங்கப்பூர் படத்தை இணைய தளத்தில் ரிலீஸ் அன்றே ஒளிப்பரப்பினார்கள். இதனால் அப்படத்தின் வசூல் கடுமையாக பாதித்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அப்பட இயக்குனர் அப்பாஸ் அக்பர், ஆன்லைன் திருட்டு விசிடிக்கார்களிடம் படத்தை ஒரு வாரம் அல்லது ஒரு மாதம் கழித்து ஒளிப்பரப்புங்கள் என்று கெஞ்சி கேட்டார். அதன்பிறகு அந்த படம் ஆன்லைனிலிருந்து நீக்கப்பட்டது. ஆனாலும் ரூ. 7 கோடி நஷ்டம் அடைந்திருப்பதாக கண்ணீர்விட்டார்.

அடுத்து திரைக்கு வரவுள்ள பலூன் படத்தின் இயக்குனர் சினிஸ் ஆன்லைன் திருட்டு விசிடிக்காரர்களுக்கு கெஞ்சல் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ‘எங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வாரம் ஓடுவதற்கு டைம் கொடுங்க. அதற்குள் என்னோட தயாரிப்பாளர் தப்பிச்சிடுவாரு. கொஞ்சம் பாத்து பண்ணுங்க’ என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். இது திரையுலகை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது.

