என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா படத்தின் புத்தாண்டு பரிசு

கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா, துருவ நட்சத்திரம் என இரண்டு படங்களை இயக்கி வருகிறார். இதில் தனுஷ், மேகா ஆகாஷ் இணைந்து நடிக்கும் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா படத்தின் படப்பிடிப்பு வேலைகள் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தர்புகா சிவா இசை அமைக்கும் இந்த படத்தின் இரண்டு பாடல்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன.

இந்நிலையில் மூன்றாவது சிங்கிள் டிராக்கை புத்தாண்டு தினத்தில் வெளியிட உள்ளதாக கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் தெரிவித்துள்ளார். விசிறி என்று துவங்கும் இப்பாடலை தாமரை எழுத, சித் ஸ்ரீராம் பாடியுள்ளார். பிப்ரவரி மாதம் இப்படம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

