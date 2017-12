விபத்தில் பலியான ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய கார்த்தி

சென்னை அருகே ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்த ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியின் உடலுக்கு நடிகர் கார்த்தி நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

கார்த்தி மக்கள் நல மன்ற திருவண்ணாமலை மாவட்ட செயலாளர் ஜீவன்குமார் (வயது 27) கார் விபத்தில் பலியானார். ஜீவன் குமார் அவரது நண்பர்கள் தினேஷ், நாகராஜ் ஆகியோருடன் சென்னையில் இருந்து திருவண்ணாமலை நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்தார். தாம்பரம் அருகே இரும்புலியூர் மேம்பாலத்தில் கார் சென்று கொண்டிருந்த போது, டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், தடுப்புச் சுவரை உடைத்துக் கொண்டு கீழே பாய்ந்தது. இதில் பலத்த காயம் அடைந்த நான்கு பேரும் அருகிலிருந்த மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். இதில் ஜீவன்குமார், தினேஷ் இருவரும் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தனர். இதில் ஜீவன்குமாரின் இறுதிச்சடங்கு நேற்று நடந்தது. அதில் மாவட்ட நிர்வாகிகளும், ரசிகர்களும் கலந்து கொண்டனர். இதில் நடிகர் கார்த்தியும், தனத ரசிகரின் இறுதிச்சடங்கில் நேரில் கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினார். அப்போது குடும்பத்தினரை சந்தித்த கார்த்தி, அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறும் போது அவரும் கண்ணீர் விட்டார். ஜீவன்குமாருக்கு கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்புதான் திருமணம் நடந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

