‘பாகுபலி’ பிரபாஸை இயக்கும் ‘மெர்சல்’ இயக்குநர்

விஜய்யை வைத்து ‘மெர்சல்’ படத்தை இயக்கிய அட்லீ, அடுத்ததாக பிரபாஸை வைத்து இயக்கப் போவதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

‘ராஜா ராணி’ படத்தின் மூலம் இயக்குநரான அட்லீ, தன்னுடைய இரண்டாவது படத்திலேயே விஜய்யை இயக்கினார். ‘தெறி’ படத்தைத் தொடர்ந்து, ‘மெர்சல்’ படத்திலும் விஜய்யை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

அடுத்ததும் அவர் விஜய்யை வைத்துத்தான் இயக்கப் போகிறார் என்று கூறிவந்த நிலையில், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பது உறுதியானது. இந்தப் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

எனவே, இப்போதைக்கு விஜய்யை இயக்க முடியாது என்பதால், பிரபாஸை இயக்கத் திட்டமிட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. ‘மெர்சல்’ படத்துக்கு திரைக்கதை எழுதிய விஜயேந்திர பிரசாத், இந்தப் படத்துக்கும் கதை எழுதுகிறார் என்கிறார்கள்.

Source: Webdunia.com

English summary

‘ Bagubali ‘, ‘ prabasai ‘ directed by Director mercel

‘ Vijay ‘ directed by Atlee mercel, put this next prabasai