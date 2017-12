உறவுகளுக்கு மரியாதை கொடுக்கும் அனிருத்!

12/27/2017 2:18:18 PM

நேரடி தமிழ் படங்களுக்கும் கிடைக்காத அதிரடி டைட்டில்கள் சில சமயம் டப்பிங் படங்களுக்கு கிடைத்துவிடுகிறது. அந்த வகையில் டப்பிங் படங்களின் டான் ஏ.ஆர்.கே.ராஜராஜா வசனம் எழுதி தமிழாக்கம் செய்துள்ள படம் அனிருத். இந்தப் படம் தெலுங்கில் மகேஷ்பாபு நடித்து ஹிட்டடித்த பிரம்மோத்சவம் படத்தின் தமிழ் வெர்ஷன். இதன் நாயகிகள் காஜல் அகர்வால், சமந்தா. இவர்களோடு சத்யராஜ், நாசர், ரேவதி, சாயாஜி ஷிண்டே, ஜெயசுதா, முகேஷ் ரிஷி ஆகியோரும் இருக்கிறார்கள். இயக்கம் ஸ்ரீகாந்த். சித்தாரா எண்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் வழங்க சுவாதி, வர்ஷினியின் பத்ரகாளி பிலிம்ஸ் பட நிறுவனம் சார்பில் பத்ரகாளி பிரசாத், இணை தயாரிப்பாளர்கள் சத்யசீத்தால, வெங்கட்ராவ் தயாரித்துள்ளார்கள்.

இந்த நிறுவனம் ஏற்கனவே செல்வந்தன், பிரபாஸ் பாகுபலி, இது தாண்டா போலீஸ், மகதீரா, புருஸ்லீ, எவண்டா உட்பட ஏராளமான படங்களை தமிழில் வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்தப் படத்தை தமிழாக்கம் செய்துள்ள ராஜராஜாவிடம் பேசினோம். உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் உறவுகளாலும், அன்பினாலும் பின்னப்பட்டதுதான். அப்படி குடும்ப உறவுகளை மையமாக வைத்து வெளியாகும் படங்களுக்கு ரசிகர்களிடையே எப்போதும் வரவேற்பு இருக்கும். தனது உறவுகள் வறுமையில் இருக்க அடுத்தவர்களுக்கு தானம் செய்வதை விட மோசமான காரியம் வேறேதும் இல்லை என்ற நபிகள் நாயகத்தின் பொன் மொழிதான் இந்தப் படத்தின் கதை.

நம்மீது அன்பு செலுத்தி நம் அருகிலேயே இருக்கும் உறவுகளை நாம் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை. ஆனால், அவர்கள் நம்மை விட்டு போனபிறகு அவர்களை நினைத்து வருத்தப் படுவோம். அப்படி அன்பான ஒரு உறவை இழந்த நாயகன் தனது ஏழு தலைமுறை உறவுகளையும் தேடி கண்டுபிடிப்பதுதான் படத்தின் திரைக்கதை. தீபாவளி, பொங்கல் என அனைத்து பண்டிகைகளில் வரும் சந்தோஷம் மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் நெகிழ்வோடும் பார்க்கக்கூடிய படம் இது. மகேஷ்பாபு கேரக்டர் உறவுகளை இணைக்க போராடும் கதாபாத்திரத்தில் வாழ்ந்துகாட்டியிருப்பார். காஜல் அகர்வால், சமந்தா இருவருக்கும் செம க்யூட்டான ரோல். குடும்பக் கதை என்பதால் க்ளாமர் இல்லை.

சத்யராஜ் சார் ஹீரோவுக்கு அப்பாவாக வர்றார். ராஜா ராணியில் நெகிழ்ச்சியான ஒரு அப்பா ரோல் பண்ணியிருப்பார். அதைவிட இதில் மனதை நெகிழ வைக்கும் ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். தெலுங்கு சினிமாவில் இப்போது சத்யராஜ் சாருக்கு என்று ஒரு மார்க்கெட் உருவாகியுள்ளது. எல்லோரும் பாகுபலிக்குப் பிறகுதான் சத்யராஜ் சார் மார்க்கெட் தெலுங்குல சூடு பிடித்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள். பிரபாஸ் நடித்த மிர்ச்சி படத்திலேயே அவருக்கு அங்கு நல்ல மார்க்கெட் உருவாகிவிட்டது. பாகுபலி ஹிட்டுக்குப் பிறகு அவருடைய மார்க்கெட் இரு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது. அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கும் ரேவதியின் கதாபாத்திரமும் பிரமாதமா வந்திருக்கு. மகேஷ்பாபு படங்களில் ஸ்டார் காஸ்டிங்கிற்கு இருக்கும் அதே முக்கியத்துவம் டெக்னீஷியன்களுக்கும் இருக்கும்.

இந்தப் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் ரத்னவேலு ஏற்கனவே மகேஷ்பாபு நடித்த படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்கிறார். இரண்டு பேருக்கும் நடிகர், டெக்னீஷியன் என்பதை தாண்டி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு. இசையமைப்பாளர் தெலுங்கு சினிமாவுல மிக்கி ஜே. மேயர்க்கு என்று பெரிய ரசிகர்கள் கூட்டம் இருக்கு. தமிழில் கூட இனிது இனிது படத்துக்கு இசையமைத்திருக்கிறார். ஸ்பெஷல் ஆல்பம் போடுமளவுக்கு பாடல்களை பிரமாதமாக கொடுத்துள்ளார். தெலுங்கு உச்சரிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடல் எழுதுவது சவாலான விஷயம். அதை பாடலாசிரியர்கள் யுவகிருஷ்ணா, கம்பம் கர்ணா, எழில்வேந்தன், திருமலை சோமு, அம்பிகா குமரன், பாசிகாபுரம் வெங்கடேசன், மகேந்திரன் குலராஜா ஆகியோர் மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் மாதிரி பொழுதுப்போக்கு அம்சங்களோடு உருவாகியிருக்கும் இது குடும்பத்தோடு பார்த்து ரசிக்க வேண்டிய படம்.

