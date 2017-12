கேரக்டருக்காக ரவுடியான ஹீரோ!

12/27/2017 2:56:36 PM

இமை படத்துக்காக அதன் நாயகன் சரிஷ் தன் தோற்றத்தை மாற்றிக் கொண்டார் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டவுடன் அவரைத் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். ‘‘இது ஒரு ரவுடி சார்ந்த கதைதான் என்று கேள்விப்பட்டதுமே என் தோற்றத்தை இயக்குநர் சொன்னபடி மாற்ற ஆரம்பித்தேன். முதல் வேலையாக கொழுக் மொழுக்ன்னு இருந்த உடம்பை இளைக்க வைத்தேன். தாடி வளர்க்கத் தொடங்கினேன். தலையைச் சரியாக வாராமல் முடியை வளர்த்தேன். என் நிறத்தை மங்கலாக்க வெயிலில் நின்று கறுத்தேன். இவ்வளவும் செய்து முடித்த பிறகுதான் என் தோற்றம் இயக்குநருக்குப் பிடித்து படப்பிடிப்புக்கே போனோம்.

படப்பிடிப்பில் நடித்தபோது தான் நடிப்பு என்றால் எவ்வளவு சிரமம் என்று புரிந்தது. ஒவ்வொரு படமும் எவ்வளவு கஷ்டங்களுக்குப் பின் வெளியாகிறது என்பது புரிந்தது. இப்போதெல்லாம் ரசிகர்களை ஏமாற்ற முடியாது. ஒரு படம் வெற்றி அடைய சின்சியரான உழைப்பும் தேவை. யதார்த்தமும் இருக்க வேண்டும். இவை இரண்டுமே ‘இமை’ படத்தில் இருக்கும். எனக்கு ஜோடியாக அட்சய பிரியா நடித்துள்ளார். இவர் ஏற்கெனவே தமிழில் இரண்டு படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இயக்குநர் விஜய் கே.மோகன். இவர் ஏற்கெனவே மலையாளத்தில் ‘நளசரிதம் நாலாம் திவசம்’, ‘வேனல் மரம்’ என இரண்டு வெற்றிப் படங்களை இயக்கியவர். என்னை நன்றாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். பெரிய நடிகர்களிடம் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்-புட்டை என்னிடமிருந்து வரவழைத்துள்ளார். விஷூவல்ஸ்க்காக இந்தப் படம் அதிகம் பேசப்படும். இந்தப் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் வி.கே.பிரதீப் ஏராளமான விளம்பரப் படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார்.

ஒவ்வொரு காட்சியும் ஃபிரேம் பை ஃபிரேம் ப்யூட்டிஃபுல்லாக வந்துள்ளது. மிக்கு காவில் மற்றும் ஆதிஃப் ஆகிய இருவர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர். கதையோட்டத்துக்கு ஏற்றமாதிரி பாடல்களை கொடுத்திருக்கிறார் யுகபாரதி. தயாரிப்பாளர் ஹார்பிக் வி. டோரியுடன் சேர்ந்து தயாரிப்பில் நானும் பங்கெடுத்துள்ளேன். தமிழக ரசிகர்கள் மீது எனக்கு மரியாதை உண்டு. படம் நல்லா இருந்தால் புதியவர்களை வரவேற்பார்கள். திறமைகளுக்கும் புதுமைகளுக்கும் ஊக்கம் தருவார்கள்’’ என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு’’ என்கிறார் நாயகன் சரிஷ்.

