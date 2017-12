திருப்பதி பெருமையை உணர்த்தும் அகிலாண்டகோடி பிரமாண்ட நாயகன்

12/27/2017 3:29:43 PM

தெலுங்கில் பட எண்ணிக்கையில் செஞ்சுரி அடித்த இயக்குநர் கே.ராகவேந்திர ராவ் இயக்கும் படம் அகிலாண்டகோடி பிரமாண்ட நாயகன். இவருடைய சிஷ்யர்தான் பாகுபலி எஸ்.எஸ். ராஜமெளலி. நாகார்ஜுன், அனுஷ்கா பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் பக்திப்படம் இது. முக்கிய வேடங்களில் பிரக்யா ஜெய்ஸ்வால், ஜெகபதிபாபு, சாய் குமார், சம்பத், பிரம்மானந்தம் ஆகியோர் நடித்துள்ளார்கள். வசனம் பாடல்கள் பாலகன். ஒளிப்பதிவு கோபால்ரெட்டி. இசை கீரவாணி.

ராமா என்ற வேங்கடேச பெருமாள் பக்தனின் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மைச் சம்பவத்தை மையமாகக்கொண்டு இந்தப் படம் ஜனரஞ்சகமாக உருவாகியுள்ளது. இன்றைய நவீன தொழில் நுட்பமான கிராபிக்ஸ் காட்சிகளுக்கும் படத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாம். பெருமாளின் பக்தையான ஆண்டாளின் கதாபாத்திரத்தை மையமாக வைத்து அனுஷ்கா கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளார்கள்.

மகாபாரத கிருஷ்ணராக நடித்து புகழ்பெற்ற சௌரப்ஜெயின் வேங்கடேச பெருமாள் வேடம் ஏற்று சிறப்பாக நடித்துள்ளார். பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் உள்ள உறவு என்ன? திருமலை உருவான விதம் எப்படி? ஆனந்த நிலையம் என பெயர் வரக்காரணம் என்ன? வேங்கடம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் விளக்கம் என்ன? பாலாஜி என்றுபெயர் வரக்காரணம் என்ன? திருமலையில் முதலில் யாரை வணங்குவது? எனப் பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லும். பக்திக் கருத்துகளைக் கூறினாலும் இது ஒரு முழு நீள சமூகப்படமாகவே இருக்கும் என்கிறார் இயக்குநர் கே.ராகவேந்திர ராவ்.

இந்தப் படத்தை சமீபத்தில் பார்த்த சிவகுமார் அண்மைக் காலங்களில் வந்துள்ள படங்களில் இது ஒரு முக்கியமான பக்திப் படம். சுவாரஸ்யமாக பிரமாண்டமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தி மணம் கமழ உருவாகியுள்ளது. படம் பார்த்து முடித்ததும் திருப்பதி தேவஸ்தானம் சென்று வந்த உணர்வு ஏற்பட்டது என்று பாராட்டியுள்ளார். திரையுலகில் பெரிய அனுபவசாலியான அவரது பாராட்டைப் பெருமையாகக் கருதுகிறது படக்குழு .

