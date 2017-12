2018 நல்லா இருக்கும்! நம்பிக்கையோடு சொல்கிறார் விமல்

12/27/2017 3:49:49 PM

சினிமாவுக்கு வந்து ஏழெட்டு வருஷம் ஆச்சு. பசங்க, களவாணினு நல்ல படங்கள் கொடுத்த நம்பிக்கையோடு இன்னிக்கு வரை கதைகள் தேர்ந்தெடுத்து நடிச்சிட்டிருக்கேன். என்னோட இத்தனை வருஷ சினிமா அனுபவத்தில் இங்கே நிறைய விஷயங்களை என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. எந்த பின்னணியும் இல்லாமல் இந்த சினிமாவுக்கு வந்தது கூட காரணமாயிருக்கலாம்.

நடிக்க வந்த புதுசுல எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு உடனே கிடைக்காமப் போச்சு. ஆரம்பத்துல நான் கரெக்ட்டுன்னு நினைச்சதெல்லாம் பின்னாடி தப்பாவும் போயிருக்கு – ரொம்பவே வெளிப்படையாக பேசுகிறார் விமல். பூபதிபாண்டியன் இயக்கத்தில் மன்னர் வகையறாவுக்காக காதில் ஸ்டெட், வித்தியாசமான கிருதா என புது லுக்கில் இருக்கும் விமலிடம் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள்.

அதென்ன மன்னர் வகையறா சரித்திரப் படமா இது?

இல்லீங்க. தஞ்சாவூர் பக்கம் நடக்கற கதை. ராஜேந்திரன் வகையறா, ராமன் வகையறா மாதிரி வகையறாங்கறது அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன்ங்கறது அர்த்தம். மூணு பெரிய குடும்பங்கள் பத்தின கதைதான் மன்னர் வகையறா. வக்கீல் மதியழகனா நடிக்கறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வக்கீல் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன். களவாணியில நான் மிடில்கிளாஸ் பையனா பண்ணினேன். இதுல ஒவ்வொரு குடும்பமுமே பிரமாண்டமா இருக்கும். பிரபு சார் எனக்கு அப்பாவா நடிக்கிறார். சின்ன நடிகர், பெரிய நடிகர்னு எந்த வித்தியாசமும் பார்க்காமல் பழகுறார். திடீர்னு அவர் வீட்ல இருந்து லஞ்ச் கொடுத்து அசத்துவார். எப்போ அவரை பார்த்தாலும் சிரிச்ச முகமாகவே இருப்பார்.

எப்படி இருக்காங்க ஆனந்தி?

பிதாமகன்ல லைலா கேரக்டர் மாதிரி வெகுளியும் துறுதுறுப்புமாக இதுல ஆனந்தி கலக்கியிருக்காங்க. பட்டுக்கோட்டை பக்கம் ஷூட்டிங். ஆனந்தி, ஒரு பஸ் ஜன்னல்ல இருந்து கீழே குதிக்கற மாதிரி சீன். ரொம்ப தைரியமா ரிஸ்க் எடுத்து கீழே குதிச்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கு தைரியம் ஜாஸ்தி.

நடிகர் சங்க கூட்டங்கள்ல உங்களை பார்க்க முடியறதில்லையே?

பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தேனே… அதன் பிறகு ஷூட்டிங்குக்காக தஞ்சாவூர் போயிட்டேன். எங்க சங்கம் ஆரோக்கியமா இருக்கு. சங்கத்துல இருந்து அழைப்பு வரும் போது அட்டர்ன் பண்ணிடுவேன். எனக்கு சினிமாவுல நட்பு வட்டம் குறைவு. சினிமா தவிர வேற வேலைகள் கிடையாது. கூத்துப்பட்டறை நண்பர்கள் விஜய்சேதுபதி, குருசோமசுந்தரம் தவிர பாண்டிராஜ், சற்குணம் சார், சூரி, ரோபோ சங்கர்னு எல்லோரோடவும் தொடர்பில் இருக்கேன். தவிர ஃபேமிலியோடு நேரம் செலவு பண்றது பிடிக்கும். என்னோட பையன்கள்ல பெரியவன் ஆரிக் யூ.கே.ஜி.யும், சின்னவன் ஆஹர் ப்ரீகே.ஜி.யும் படிக்கறாங்க. வாழ்க்கை திருப்தியா இருக்கு.

இந்த 2018 எப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க?

நான் என்னங்க பெருசா எதிர்பார்த்திட போறேன். போன வருஷம் எப்படி போச்சுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தால், அப்படி ஒண்ணும் பிரமாதமான வருஷமா அமையல. ரெண்டு படங்கள் பண்ண முடியாமப் போச்சு. அதுக்கு நான் காரணமும் இல்ல. 2018 துவக்கமே நல்லா அமைஞ்சிருக்கு. மன்னர் வகையறா முடிச்சிட்டு த்ரில்லர் படம் ஒண்ணு கமிட் ஆகியிருக்கேன். இன்னும் ரெண்டு படங்கள் பற்றி பேச்சு வார்த்தை போயிட்டிருக்கு. இந்த வருஷம் பிரகாசமா இருக்கும். அதுல சந்தேகமே இல்லை.

Source: Dinakaran

English summary

2018 will be well! With confidence, “says Vimal

12/27/2017 3:49:49 PM cinema came eight years ago. Pasanga, kalavaninu to be good