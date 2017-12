காதலருடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய நயன்தாரா

திரை உலகில் 14 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் நயன்தாரா, தனது காதலருடன் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை கொண்டாடியுள்ளார்.

சமீபகாலமாக நயன்தாரா, இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவனுடன் பழகி வருகிறார். இவர்கள் நெருக்கமாக இருக்கும் படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள். சமீபத்தில் விக்னேஷ் சிவன் பிறந்த நாளை வெளிநாட்டுக்கு சென்று இருவரும் கொண்டாடினார்கள். அந்த படங்களை வெளியிட்டு வாழ்த்துக்களையும் பரிமாறிக்கொண்டனர். இது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. விக்னேஷ் சிவன் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறிவிட்டார். நயன்தாரா ரகசிய திருமணம் செய்து கொண்டார் என்றும் செய்திகள் வெளியாகின. என்றாலும், நாங்கள் காதலிக்கிறோம் என்று இதுவரை இருவரும் சொல்லவில்லை. எந்த செய்தி வந்தாலும் அதுபற்றி கவலைப்படுவதும் இல்லை. இந்த நிலையில், கிறிஸ்துமஸ் இரவில் நயன்தாரா தனது காதலர் விக்னேஷ் சிவன் அரவணைப்பில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய படம் வெளியாகி இருக்கிறது. அதை விக்னேஷ் சிவன் அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “14-வது ஆண்டு நயனிசம். இன்னும் சக்தியும், வெற்றியும் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள் நயன்தாரா. கடவுளின் மிகப்பெரிய அவளுடன் கூடிய ஒரு அன்பான நாள். அற்புதமான கிறிஸ்துமஸ் நாள்” என்று வாழ்த்தியுள்ளார். நயன்தாரா திரை உலகத்துக்கு வந்து 14 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை ‘நயனிசம்’ குறிப்பிட்டுள்ள விக்னேஷ் சிவன், தனது இயக்கத்தில் திரைக்கு வர இருக்கும் ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ படம் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். நயன்தாராவும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்ட படத்தை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

