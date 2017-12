ரஜினியின் காலா டப்பிங் தொடக்கம்

12/27/2017 4:04:26 PM

காபாலி படத்தை அடுத்து பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரும் படம் காலா. தனுஷின் ‘வுண்டபார் ஃபிலிம்ஸ்’ நிறுவனம் காலா படத்தை தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்புகள் நிறைவடைந்து போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. படத்தின் டப்பிங் பணிகள் இன்று சென்னையில் உள்ள KNACK ஸ்டூடியோவில் தொடங்கியது. ரஜினிகாந்த் நேற்று முதல் ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் ரசிகர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

இந்த சந்திப்பு முடிந்ததும் ரஜினிகாந்த் காலா டப்பிங் வேலைகளில் கலந்து கொள்வார் என்று தெரிகிறது. காலாவில் ரஜினிகாந்துடன் கதாநாயகியாக ஹுமா குரேஷி நடிக்க, அஞ்சலி பட்டேல், நானா படேகர், சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். கபாலி’க்கு இசை அமைத்த சந்தோஷ் நாராயணனே இப்படத்திற்கும் இசையமைத்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Rajini’s Kala dubbing start

