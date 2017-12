ஜெயலலிதா வாழ்க்கை படமாகிறது

12/27/2017 4:57:11 PM

மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா வாழ்க்கையை படமாக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக ஏற்கனவே இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா அறிவித்தார். ஆனால் அறிவிப்போடு அது நிற்கிறது. இந்நிலையில் மற்றொரு குழுவினர் ஜெயலலிதா வாழ்க்கையை படமாக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதுபற்றி தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஆதித்ய பரத்வாஜ் கூறியது: ஜெயலலிதா மறைவுக்கு முன் அவருக்கு நெருக்கமான ஒரு நபர் எங்களை அவருடன் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்து வைத்தார். அப்போது, ‘உங்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றை திரைப்படம் ஆக்க விரும்புகிறேன்’ என ஜெயலலிதாவிடம் தெரிவித்தேன்.

அதைக்கேட்டு சிரித்தவர், ‘ஓ.கே அதுபற்றி பிறகு பேசலாம்’ என்றார். அதற்குள் நிலைமை முற்றிலுமாக மாறியது. இதையடுத்து ஸ்கிரிப்ட்டை மாற்றி அமைக்க வேண்டி இருந்ததால் அந்த திட்டத்தை கைவிட்டோம். தற்போது புதிய கதை தயாராகிவிட்டது. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தியில் இப்படம் உருவாகவிருக்கிறது. இதில் கற்பனையும் கலந்திருக்கும். ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கப்போவது யார்? ஜெயலலிதா பற்றிய தகவல்களை தரப்போவது யார் என்பது பற்றியெல்லாம் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது. ஜெயலலிதா பிரபலமானவர் என்பதால் அவரைப்பற்றிய பல தகவல்கள் எளிதாக கிடைக்கும்.

அதேசமயம் படத்தில் அவரது நிஜ காட்சிகள் அவ்வப்போது இடம்பெறும். அவருக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் நாங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறோம். அவர் யார் என்பதை இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது. தற்போது நட்சத்திரங்களை தேர்வு செய்யவிருக்கிறோம். யாரிடமிருந்தும் எங்களுக்கு எந்த பிரச்னையும் இதுவரை வரவில்லை’ என்றார். ஏற்கனவே ஒருமுறை வெளியான தகவலில் ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன் நடிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியானது. பிறகு அதுவும் அப்படியே ஆறிப்போனது.

Source: Dinakaran

English summary

Jayalalitha is the picture of life

Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha PM hidden 12/27/2017 4:57:11 life thittamittiru shot