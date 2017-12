விக்னேஷ் சிவனுடன் நெருக்கம் : வெட்கத்தில் முகம் சிவந்த நயன்தாரா

12/27/2017 5:05:33 PM

இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய நானும் ரவுடிதான் படத்தில் நடித்தார் நயன்தாரா. அப்போது முதலே இருவரும் காதலிப்பதாகவும் டேட்டிங் செய்வதாகவும் கிசுகிசுக்கள் பரவி வருகின்றன. அதை உறுதி செய்யும் விதமாக பல்வேறு பொது நிகழ்ச்சிகளில் இருவரும் ஜோடியாக பங்கேற்றனர். வெளிநாடுகளுக்கும் இருவரும் ஜோடியாக சென்று வந்தனர். சமீபத்தில் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தையொட்டி விக்னேஷ் சிவன் செல்பி புகைப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் நயன்தாரா விக்னேஷுடன் நெருக்கமாக வெட்கத்தில் முகம் சிவக்க நின்றிருக்கிறார். இந்த படம் இருவரும் டேட்டிங் செய்வதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது.

நயன்தாரா கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் சென்னை புறநகரில் வாங்கியிருக்கும் பங்களாவில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் நடத்தினார். அதில் விக்னேஷ் சிவன் பங்கேற்றார்.

ஆனாலும் இருவரும் தங்களது காதல் பற்றி வெளிப்படையாக எதுவும் சொல்லாமல் உதட்டுகளை இறுக்கமாக மூடி வைத்திருக்கின்றனர். நயன்தாரா இன்னமும் முன்னணி நடிகைகள் பட்டியலில் இருந்து வருகிறார். விக்னேஷ் சிவனும் முன்னணி நடிகர்கள் படங்களை இயக்கி வருகிறார். காதல் விவகாரம், திருமணம் போன்ற பேச்சை வெளிப்படையாக பேசினால் அது தங்களது திரை தொழிலை பாதிக்கும் என்பதாலேயே இருவரும் காதல்பற்றி மூச்சுவிடாமலிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

