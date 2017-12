காதலர் ஆன்ட்ரூ – இலியானா ரகசிய திருமணம் செய்துகொண்டாரா?

12/27/2017 5:15:45 PM

கேடி, நண்பன் படங்களில் நடித்ததுடன் தெலுங்கில் பல்வேறு படங்களில் நடித்திருப்பவர் இலியானா. கோலிவுட், டோலிவுட் படங்களுக்கு முழுக்குபோட்டுவிட்டு பாலிவுட் படங்களில் நடிக்க சென்றார். எதிர்பார்த்தளவுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் அங்கொன்று இங்கொன்றுமாக நடித்துக்கொண்டிருக்கிறார். இலியானாவும் அவரது வெளிநாட்டு பாய்பிரண்ட் ஆன்ட்ரு நீபோனும் நெருக்கமாக பழகி வருகின்றனர். தனது படுக்கை அறைவரை அவரை அனுமதித்திருக்கிறார் இலியானா.

தனது டாப்லெஸ், டூ பீஸ் நீச்சல் படங்களை எடுக்கவும் ஆன்ட்ருவுக்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறார். இருவரும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வருவதுடன், டேட்டிங் செய்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே சில மாதங்களுக்கு முன் இருவரும் காதல் திருமணம் செய்துகொண்டதாக தகவல் பரவியது. இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று ஆன்ட்ருவுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டார். அத்துடன் இலியானா ஒரு மெசேஜ் பகிர்ந்தார்.

அதில்,’ஒவ்வொரு வருடமும் எனக்கு பிடித்தமான நாள் கிறிஸ்துமஸ். மகிழ்ச்சியான விடுமுறை, வீடு, காதல், குடும்பம், போட்டோவை எடுத்த எனது கணவர் ஆன்ட்ரு நீபோன்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார். திருமணம்பற்றி இதுவரை பகிரங்கமாக அறிவிக்காத இலியானா தற்போது ஆன்ட்ருவை கணவர் என மெசேஜில் குறிப்பிட்டிருப்பது இருவருக்கும் ரகசிய திருமணம் நடந்திருக்கக்கூடும் என்ற பேச்சை திரையுலகில் எழுப்பி உள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Secret lovers Andrew-Ileana married?

