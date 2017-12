அனிருத் இசையை விரும்பாத தனுஷ்

12/27/2017 5:38:13 PM

தனுஷ், காஜல் அகர்வால் நடித்த படம் மாரி. இப்படத்தை பாலாஜி மோகன் இயக்கியிருந்தார். இது வெற்றியடைந்ததையடுத்து இதன் 2ம் பாகம் உருவாக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அதற்கான ஸ்கிரிப்ட் பணிகள் முடிவடைந்தது. இதன் ஆரம்பகட்ட பணிகள் தொடங்கிவிட்டது. மாரி முதல் பாகத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்திருந்தார். அவரையே 2ம் பாகத்துக்கும் இசை அமைப்பாளராக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று தனுஷிடம் அவரது ரசிகர்கள் இணைய தளத்தில் கேட்டு வந்தனர். கடந்த சில மாதங்களாக இசை அமைப்பாளர் யார் என்று நிலவிவந்த கிசுகிசுவுக்கு தற்போது விடை கிடைத்திருக்கிறது.

மாரி 2ம் பாகத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசை அமைப்பாளர் என்று பட நிறுவனம் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. துள்ளுவதோ இளமை, காதல் கொண்டேன், புதுப்பேட்டை, யாரடி நீ மோகினி. பரட்டை என்கிற அழகு சுந்தரம் போன்ற படங்களில் தனுஷ், யுவன் சங்கர் ராஜா இணைந்து பணியாற்றினர். கடந்த 10 வருடமாக இருவரும் புதிய படத்தில் இணையாத நிலையில் மாரி 2ல் இணைந்திருக்கின்றனர். இதுவும் ஒருவகையில் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

Source: Dinakaran

