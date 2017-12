`குலேபகாவலி’ படக்குழுவின் முக்கிய அறிவிப்பு

எஸ்.கல்யாண் இயக்கத்தில் பிரபுதேவா – ஹன்சிகா நடிப்பில் காமெடி படமாக உருவாகி இருக்கும் `குலேபகாவலி’ படத்தின் முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

கே.ஜே.ஆர். ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் காமெடி படமாக உருவாகி வரும் படம் ‘குலேபகாவலி’. புதுமுக இயக்குநர் எஸ்.கல்யாண் இயக்கி இருக்கும் இந்த படத்தில் பிரபுதேவா – ஹன்சிகா முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். ரேவதி, ஆனந்த்ராஜ், மன்சூர் அலி கான், சந்தியா உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். முழுக்க முழுக்க காமெடி படமாக உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்தை `அறம்’ படத்தை தயாரித்த கே.ஜே.ஆர். ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்துள்ளது. மேலும் எம்.ஜி.ஆர் நடிப்பில் கடந்த 1955-ஆம் ஆண்டு வெளியான `குலேபகாவலி’ படத்தின் தொடர்ச்சியாக இந்த படம் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. விவேக் – மெர்வின் இசையில், பாடல்கள் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் நிலையில், படத்தின் டிரைலர் புத்தாண்டை முன்னிட்டு வருகிற டிசம்பர் 29-ஆம் தேதி (நாளை) மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது. படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ரிலீசாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Source: Malai Malar

English summary

‘ Important notice ‘ maatukaara velan Inc.

Prabhu Deva-hansika in s. Kalyan movement emerge as acting in the comedy film