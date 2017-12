பார்வதிக்கு கொலை மிரட்டல் : மம்மூட்டி ரசிகர் கைது

12/28/2017 10:14:23 AM

நடிகை பார்வதிக்கு சமூக இணையதளத்தில் கொலை மிரட்டல் விடுத்து, ஆபாச கருத்துக்களை வெளியிட்ட ஆசாமி கைது செய்யப்பட்டார். பூ, மரியான், பெங்களூர் நாட்கள், சென்னையில் ஒரு நாள் உள்பட தமிழ் படங்களிலும், ஏராளமான மலையாள படங்களிலும் நடித்துள்ளவர் பார்வதி. சமீபத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் சர்வதேச திரைப்பட விழாவையொட்டி நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில், மம்மூட்டி நடித்து வெளியான கசபா என்ற படத்தில் பெண்களை குறித்து மம்மூட்டி மிகவும் ஆபாசமாக பேசி உள்ளதாக பார்வதி குறிப்பிட்டார். பார்வதியின் இந்த கருத்துக்கு மம்மூட்டியின் ரசிகர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

வாட்ஸ் அப், பேஸ்புக் உள்பட சமூக இணையதளங்களில் பார்வதியை கடுமையாக தாக்கியும், ஆபாசமாகவும், கொலை மிரட்டல் விடுத்தும் கருத்துக்கள் வெளியிடப்பட்டன. மம்மூட்டி ரசிகர்களின் இந்த செயலுக்கு கேரள நிதியமைச்சர் தாமஸ் ஐசக் உள்பட பலர் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் பார்வதி நேற்று கேரள டிஜிபி லோக்நாத் பெக்ராவிடம் ஒரு புகார் அளித்துள்ளார். அதில், சமூக இணைய தளங்களில் தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் வகையிலும், ஆபாசமாகவும் கருத்துக்கள் வெளியிடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென குறிப்பிட்டுள்ளார். இது குறித்து விசாரிக்க சைபர் கிரைமுக்கு டிஜிபி உத்தரவிட்டார். விசாரணையில் பார்வதிக்கு சமூக இணையதளத்தில் கொலை மிரட்டல் மற்றும் ஆபாச கருத்துக்களை வெளியிட்டது, பாலக்காடு அருகே வடக்கான்சேரியை சேர்ந்த பிரிண்டோ(23) என்பது தெரியவந்தது. இவர் மம்மூட்டி ரசிகர் மன்ற உறுப்பினர். அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த விவகாரத்தில் கைது நடவடிக்கை மேலும் தொடரும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.

