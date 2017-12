பேய்க்கு பிளாஷ்பேக் இல்லாத படம் ஆறாம் திணை

12/28/2017 10:49:13 AM

ஆறாம் திணை படத்தில் வைஷாலினி, நான் கடவுள் ராஜேந்திரன், ரவிமரியா, லாவண்யா, குரேஷி நடித்துள்ளனர். அருண்.சி இயக்கியுள்ளார். படம் குறித்து அவர் கூறியதாவது: பேயும். பேய் சார்ந்த இடமுமாக ஆறாம் திணை உருவாகியுள்ளது. பேய் படங்களில் முக்கியமான அம்சமே, பேய்களுக்கென இடம்பெறும் பிளாஷ்பேக் காட்சிகள்தான். அந்த மரபை உடைத்து, ஒவ்வொரு சம்பவத்துக்கான காரணத்தை ரசிகர்களாகவே புரிந்து கொள்ளும் விதமாக, புதிய பாணியில் திரைக்கதை அமைக்கப்படுள்ளது. இது புதிய அனுபவமாக இருக்கும். எப்போதும் பாசிட்டிவான எண்ணங்கள்தான் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற கருத்தை முன்னிறுத்தி படம் உருவாகியுள்ளது. பேயை விரட்டிச் சென்று காதலிக்கும் ராஜேந்திரனின் கேரக்டர் புதுமையாகவும், கலகலப்புக்கு உத்தரவாதம் தருவதாகவும் இருக்கும். கன்னியாகுமரி, மார்த்தாண்டம் பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடந்துள்ளது.

