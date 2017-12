காதலை பற்றி நயன்தாரா பேச மறுப்பது ஏன்?

12/28/2017 10:50:20 AM

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், நானும் ரவுடிதான் படத்தில் நடித்தார் நயன்தாரா. அப்போது முதல் அவர்கள் இருவரும் காதலிப்பதாகவும், டேட்டிங் செய்வதாகவும் கிசுகிசுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, இருவரும் பல்வேறு பொது நிகழ்ச்சிகளில் ஜோடியாகப் பங்கேற்று வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று வந்தனர். சமீபத்தில் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தையொட்டி, செல்பி போட்டோ ஒன்றை தனது ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார் விக்னேஷ் சிவன். இதில் நயன்தாரா அவருடன் நெருக்கமாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். இந்த போட்டோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது. இதையடுத்து, அவர்கள் இருவரும் டேட்டிங் செய்வது உறுதியாகி இருக்கிறது.

நயன்தாரா கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், சென்னை புறநகரில் வாங்கியுள்ள பங்களாவில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் நடத்தினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் விக்னேஷ் சிவன் பங்கேற்றார். என்றாலும், இருவரும் தங்கள் காதலைப் பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசாமல் இருக்கின்றனர். தற்போது நயன்தாரா தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். சூர்யா நடிக்கும் தானா சேர்ந்த கூட்டம் படத்தை இயக்கி வருகிறார், விக்னேஷ் சிவன். தங்கள் காதல் விவகாரம் குறித்து வெளிப்படையாகப் பேசினால், அது தங்கள் இருவருடைய திரைத்தொழிலைப் பாதிக்கும் என்பதால், அதுபற்றி அவர்கள் பேசுவதில்லை என்று நெருக்கமானவர்கள் கூறுகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Refusal to talk about love, nayantara and why?

