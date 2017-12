விஜய் நடித்த `மெர்சல்’ படத்தை இயக்கிய அட்லி அடுத்ததாக பிரபாஸ் உடன் புதிய படத்தில் இணைய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த ‘மெர்சல்’ படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து அட்லி தனது அடுத்த படத்தை தொடங்குவதில் மும்முரமாக இருக்கிறாராம். இவர் அடுத்ததாக 3 ஹீரோக்களை வைத்து படம் இயக்க இருப்பதாக சமீபத்தில் தகவல்கள் வெளியாகின. அப்படி இருக்கையில், அட்லி இயக்கும் அடுத்த படத்தில் பிரபாஸ் நடிக்க இருப்பதாக புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. `பாகுபலி-2′ படத்தை தொடர்ந்து பிரபாஸ் தற்போது ‘சாஹோ’ படத்தில் பிசியாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை முடித்த பிறகு அட்லி இயக்கத்தில் பிரபாஸ் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ‘மெர்சல்’ படத்தை தொடர்ந்து இந்த படத்துக்கும், ராஜமவுலியின் தந்தை விஜயேந்திர பிரசாத் கதை எழுதிகிறாராம். இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Source: Malai Malar

