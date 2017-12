நான் பார்த்ததிலே அவர் ஒருவரைத்தான்.. ஹீரோ பற்றி காஜல் கலாட்டா

12/28/2017 3:20:11 PM

ஹீரோயின்களிடம் 2 ஹீரோக்களை ஒப்பிட்டு கேள்வி கேட்டால் உடனே அதிலிருந்து எஸ்கேப் ஆவது எப்படி என்று யோசித்து பதில் சொல்வார்கள். கோலிவுட்டில் விஜய், அஜீத், சூர்யா, விஷால் என முன்னணி ஹீரோக்களுடன் நடித்திருக்கிறார் காஜல் அகர்வால். அவர் தனது இணைய தள பக்கத்தில், ‘நான் பார்த்ததிலேயே அவர் ஒருத்தரைத் தான் நல்ல அழகன் என்பேன்’ என ஒரு ஹீரோவை புகழ்ந்து தள்ளி இருக்கிறார். யார் அந்த நடிகர். இதோ காஜலே சொல்கிறார்.

‘பாலிவுட்டில் கனிவு கொண்டதுடன் மிகவும் அழகானவர் சல்மான்கான். வரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உங்களுக்கு சூப்பரான ஆண்டாக அமையும். கவர்ச்சிகரமான உங்களது புன்னகை எல்லோரையும் என்றைக்கும் கவரக்கூடியதாகும். கடவுள் ஆசி உங்களுக்கு எப்போதும் உண்டு’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்தி நடிகர் சல்மான்கானின் 52வது பிறந்தநாளையொட்டியே அவரை இப்படி புகழ்ந்து தள்ளியிருக்கிறார் காஜல். இந்தியில் ஏற்கனவே நடிக்கச் சென்று பெரிய ஹிட் அமையாத தால் மீண்டும் தென்னிந்திய படங்களுக்கு வந்தார் காஜல். தற்போது சல்மானுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து எப்படியாவது பாலிவுட்டில் இடம்பிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் சல்மானுக்கு இப்படி அவர் ஐஸ் வைத்திருக்கிறார் என்று திரையுலகினர் கிசுகிசுக்கின் றனர். இதுவரை சல்மானுடன் காஜல் ஜோடியாக நடிக்கவில்லை. ஆனால் அவர் அருகில் இருக்கும் படத்தை காஜல் வெளியிட்டிருப்பதால் விரைவில் அவருடன் இணைந்து நடிப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

