பரீட்சைக்கு படிக்கணும் : நடிக்க வரமாட்டேன்: அடம்பிடிக்கும் ஹீரோயின்

12/28/2017 3:21:09 PM

நவீன சரஸ்வதி, சபதம், ஜில்லா, பாபநாசம் படங்களில் நடித்தவர் நிவேதா தாமஸ். தெலுங்கு படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார். அவர் நடித்த சில படங்கள் அடுத்தடுத்து வெற்றி பெற்றதால் தொடர்ச்சியாக பட வாய்ப்புகள் வருகின்றன. ஆனால் அதை ஏற்க மறுத்து வருகிறார். வாய்ப்புக்காக பல நடிகைகள் பல தந்திரங்களை செய்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் நிவேதா வாய்ப்பை மறுப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று விசாரித்தபோது விவரம் தெரிந்தது.

நிவேதா ஆர்க்கிடெக் பட்டப்படிப்பு படித்து வருகிறார். அதற்கான இறுதி ஆண்டு தேர்வு தற்போது நடக்கிறது. அதில் கவனம் செலுத்தும்படி பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து நடிப்புக்கு லீவு போட்டுவிட்டு படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார் நிவேதா. தேர்வு முடிந்த பிறகு இடைவெளி கிடைக்கும் நாட்களில் நடித்துவிட்டு போங்கள் என்று இயக்குனர்கள் கேட்டும் கண்டிப்பாக பரீட்சையை விட்டுவிட்டு நடிக்க மாட்டேன் என்று கண்டிப்புடன் கூறும் நிவேதா, கொஞ்ச நாட்கள் ப்ரியா விடுங்க இப்ப நடிக்க வரமாட்டேன் என்று அடம்பிடித்தார். படிப்பின் மீது அவர் வைத்திருக்கும் ஆர்வத்தை புரிந்துகொண்ட இயக்குனர்கள் தேர்வில் பாஸ் ஆக வாழ்த்து கூறிவிட்டு சென்றனர். பரீட்சை முடிந்தவுடன் ஓய்வில்லாமல் தொடர்ந்து நடிப்பில் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்திருக்கிறாராம் நிவேதா.

Source: Dinakaran

English summary

Give the test to read: I won’t come back to acting: defiant heroine

