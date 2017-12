பொங்கலுக்கு முன் தயாரிப்பாளர்களுக்கான மானியம் : தமிழக அரசுக்கு விஷால் கோரிக்கை

12/29/2017 11:38:22 AM

விஷால், அர்ஜுன், சமந்தா, டெல்லி கணேஷ், ரோபோ சங்கர், காளி வெங்கட், வின்சென்ட் அசோகன் நடித்துள்ள படம், இரும்புத்திரை. இயக்கம், பி.எஸ்.மித்ரன். படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழாவில் விஷால் பேசியதாவது: இரும்புத்திரை படத்தின் ஆடியோ, வரும் 6ம் தேதி மலேசியாவில் நட்சத்திரக் கலைவிழாவில் வெளியிடப்படுகிறது. இது என் சினிமா கேரியரில் மிக முக்கியமான படம். செல்லமே படத்தில் நடிக்க வருவதற்கு முன், அர்ஜுன் இயக்கிய படங்களில் உதவி இயக்குனராகப் பணிபுரிந்தேன். இப்போது நான் ஹீரோவாக நடித்துள்ள படத்தில், அவர் வில்லனாக நடித்துக் கொடுத்த பெருந்தன்மையைப் பாராட்டியாக வேண்டும். சமந்தா லவ்லி பெர்சன். படத்தில் அவருக்கும், எனக்குமான காதல் கெமிஸ்ட்ரி வித்தியாசமாக இருக்கும். தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் என்ற முறையில், சினிமாவிலுள்ள பல்ேவறு பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன். நான் நேர்மையானவன்.

அதனால் எதற்கும் பயப்பட மாட்டேன். தயாரிப்பாளர் களுக்கு மானியம் வழங்குவதாக தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. அதை இந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன் அளித்தால், சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளர்களும், அவர்களுடைய குடும்பத்தினரும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். தமிழக அரசுக்கு இதை என் வேண்டுகோளாக முன்வைக்கிறேன். இவ்வாறு விஷால் பேசினார். சமந்தா, தயாரிப்பாளர் சங்கம் மற்றும் நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Prior to the grant of pongal, producer: Vishal demands to Government of Tamil Nadu

