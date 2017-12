பட வாய்ப்புக்காக ரகசிய திருமணத்தை தாமதமாக அறிவித்த நடிகை

12/29/2017 11:39:39 AM

தமிழ், இந்தி, கன்னடம், தெலுங்கு, பஞ்சாபி ஆகிய மொழிகளில் பல படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்தவர், சுர்வீன் சாவ்லா. மேலும், பல்வேறு டி.வி நிகழ்ச்சிகளிலும், தொடர்களிலும் பங்கேற்றுள்ளார். தமிழில் மூன்று பேர் மூன்று காதல், ஜெய்ஹிந்த் 2, புதிய திருப்பங்கள் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார். சுர்வீன் சாவ்லா தனது நீண்ட நாள் நண்பரும், காதலனுமான அக்‌ஷய் தாக்கர் என்பவரை ரகசிய திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்த விஷயத்தை நேற்று முன்தினம் சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள அவர், அனைவரும் தங்களை வாழ்த்தும்படி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

கடந்த 2015ல் சுர்வீன் சாவ்லா, அக்‌ஷய் தாக்கர் திருமணம் நடந்ததாகவும், அதை இப்போதுதான் சுர்வீன் சாவ்லா வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்றும், அவர்களுக்கு நெருக்கமான சிலர் தெரிவித்துள்ளனர். பட வாய்ப்பு கிடைக்காது என்பதால் திருமணம் நடந்ததை மறைத்து சில படங்களில் அவர் நடித்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

In order to be declared a secret marriage to late actress

12/29/2017 11:39:39 AM Tamil, Hindi, Kannada, Telugu, Punjabi in many padangalil