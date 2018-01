நடிப்புக்கு தற்காலிக முழுக்கு:காதலருடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய ஸ்ருதி

1/2/2018 10:55:08 AM

கமல்ஹாசனிடம் கேட்டால் ஜாதி மதம் கிடையாது என்பார். அதை வலியுறுத்தும் விதமாக தனது மகளை பள்ளியில் சேர்க்க சென்றபோது அங்கு ஜாதி என்ன? மதம் என்ன? என்று கேட்டபோது கூற மறுத்து இந்தியன் என்று எழுதி பள்ளியில் சீட் வாங்கியவர். ஸ்ருதியும் தற்போது அதேபாணியில் வாழ்கிறார். ஜாதி, மதம் என்று பார்க்காமல் காதலில் விழுந்திருக்கிறார். லண்டன் நடிகர் மைக்கேல் கோர்சேலை காதலிக்கிறார். சமீபகாலமாக இருவரும் டேட்டிங் செய்துவருகின்றனர். சில வாரங்களுக்கு முன் கவிஞர் கண்ணதாசன் பேரன் ஆதவ் கண்ணதாசன் திருமண விழாவில் தமிழ் பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஸ்ருதி பட்டு சேலை உடுத்தியும், ைமக்கேல் பட்டு சட்டை, பட்டு வேட்டி உடுத்தியும் பங்கேற்றனர். பின்னர் இருவரும் லண்டன் பறந்தனர்.கடந்த கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று லண்டனில் மைக்கேல் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடினார் ஸ்ருதி. அப்போது மைக்கேல் கோர்சேலுடன் அவர் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இவர்களின் திருமணம் நடக்குமா? அல்லது லிவிங் டு கெதர் பாணியிலேயே வாழ்வார்களா? என்பதுபற்றி உறுதியாகவில்லை. ஆனால் நடிப்புக்கு தற்காலிகமாக முழுக்கு போட்டிருக்கிறார் ஸ்ருதி.

Source: Dinakaran

English summary

A temporary dive for acting: lovers celebrate Christmas with shruthi

Kamal 1/2/2018 10:55:08 AM heathen religion, no if you ask me. As a way to emphasize his daughter enrolled in school