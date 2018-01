வம்புக்காரர்களுக்கு வலை வீசும் டாப்ஸி

1/2/2018 11:33:45 AM

இணைய தளத்தில் நடிகர், நடிகைகள் பல்வேறு சமூக பிரச்னைகள் பற்றி பகிரங்கமாக கேள்வி கேட்கத் தொடங்கி உள்ளனர். பெண்கள் பற்றிய அவதூறு கருத்துக்கள் வெளிவரும் போது பல நடிகைகள் இணைய தள பக்கங்களில் பொங்கி எழுகின்றனர். அவர்களை சிலர் தாறுமாறாக விமர்சிக்கின்றனர். இதுபற்றி பல நட்சத்திரங்கள் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் செய்கின்றனர். சமீபத்தில் நடிகை பூ பார்வதிக்கு மிரட்டல் விடுத்த மம்மூட்டி ரசிகர்கள் சிலர் கேரளாவில் கைது செய்யப்பட்டனர். தற்போது இதற்காக ஒரு புதிய தனிப்படையை ஒரு அமைப்பு உருவாக்குகிறது. டிரால் போலீஸ் என பெயரிடப்பட்டிருக்கும் அந்த அமைப்பில் பல்வேறு டீம்கள் மற்றும் பிரைவேட் துப்பறிவாளர்களும் இடம்பெறுகிறார்கள்.

அவர்கள் இணைய தளத்தில் வம்பிழுக்கும் நபர்களை தேடிப்பிடிப்பார்கள். மேலும் இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவார்கள். இதற்கான தொடக்க நிகழ்ச்சி மும்பையில் நடக்கவிருக்கிறது. அதில் நடிகை டாப்ஸி கலந்துகொள்கிறார். டாப்ஸியை பொறுத்தவரை பல்வேறு கருத்துக்களை வெளிப்படையாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதற்காக அவரும் இணையதளவாசிகளிடம் சிக்கி படாதபாடுபட்டிருக்கிறார். இதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட மனஉளைச்சல் மற்றும் அதிலிருந்து மீண்டு வந்த விவரங்கள் குறித்து தெரிவிக்க உள்ளார்.

Source: Dinakaran

