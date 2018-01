அறம் இரண்டாம் பாகத்தில் நயன்தாராவுக்கு பதில் சித்தார்த்தா?

கோபி நயினார் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்துள்ள ‘அறம்’ திரைப்படத்துக்கு அனைத்து தரப்பிலும் பாராட்டுகள் கிடைத்தது. இப்படத்தை இயக்கிய கோபி நயினாருக்கும், படத்தில் நடித்த நயன்தாராவுக்கும் பாராட்டுகள் குவிந்தது.

இந்நிலையில் அறம் 2 படத்தில் சித்தார்த் நடிக்கவிருப்பதாக வெளியான தகவல் குறித்து உண்மை தெரிய வந்துள்ளது. கோபி நயினார் இயக்கத்தில் நயன்தாரா கலெக்டராக நடித்து நல்ல பெயர் வாங்கிக் கொடுத்தது. இதையடுத்து அறம் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்க கோபி நயினார் முடிவு செய்து அறம் 2 படத்தை இயக்கப் போவதாக செய்திகள் வெளியாகின.

சித்தார்த்தை வைத்து கோபி நயினார் படம் எடுப்பது உண்மைதான். ஆனால் அது அறம் இரண்டாம் பாகம் இல்லையாம். அறம் 2 படத்தின் ஷூட்டிங் ஏப்ரல் மாத இறுதியில் தொடங்கும் எனவும் கூறப்படுகிறது. அதற்குள்ளாக வேறு ஒரு படம் பண்ணலாமே என்று சித்தார்த்தை அணுகியுள்ளதாக கோபி நயினார் கூறியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் அறம் 2 படத்திலும் நயன்தாரா மதிவதனியாக வருவார். மேலும் அப்படத்தில் அரசியல் பிரச்சனைகள் குறித்து காண்பிக்கப்படும் என்று கோபி நயினார் தெரிவித்துள்ளார்.

