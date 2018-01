பிகினி உடையில் சங்கமித்ரா கதாநாயகன்யின்; வைரலாகும் புகைப்படம்

பிரபல பாலிவுட் நடிகை திஷா பதானி டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பிகினி புகைப்படம் தற்போது வைரலாகி உள்ளது.

நடிகையும், மாடலுமான திஷா பதானி தனது கவர்ச்சி புகைப்படங்களை அவ்வப்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு வருகிறார். இவர் எம்.எஸ்.தோனி திரைப்படம் மூலம் சினிமா உலகில் பிரபலமானவர்.

தமிழ் திரையுலகில் பிரமாண்டமாக உருவாக இருக்கும் சங்கமித்ரா படத்தில் ஸ்ருதி ஹாசன் விலகியதை அடுத்து திஷா பதானி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு உள்ளார். இந்நிலையில் இவர் தனது பிகினி புகைப்படத்தை டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளது.

Source: Webdunia.com

English summary

Bikini dress sangamitra heroine; It is a viral photo

Popular Bollywood actress pathani Twitter has been published in bikini photo currently has become viral.

Nadikaiyam