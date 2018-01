தமிழ் திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் ஜூலி

1/2/2018 2:31:49 PM

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்குவது மற்றும் விளம்பரங்கள் போன்றவற்றில் நடித்துவந்தார் ஜூலி. K7 புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் ஒரு படத்தில் தான் ஜூலி கதாநாயகியாக நடிக்க உள்ளார். இது குறித்து ஜூலியிடம் கேட்டதற்கு, “இந்த படத்தின் கதையை கேட்டதும் எனக்கு பிடித்து விட்டது. மேலும் இந்த படம் என் வாழ்க்கையில் மிகப் பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும்” என நம்புவதாக தெரிவித்துள்ளார். ஜூலியும் 4 பேரும், தப்பாட்டம் போன்ற படங்களில் நடித்த பப்ளிக் ஸ்டார் துரை சுதாகரும் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.

