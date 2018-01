கண்மணி அன்போடு... நயன்தாரா எழுதிய காதல் கடிதம்

1/2/2018 3:36:00 PM

‘குணா’ படத்தில் ஹீரோயினுக்கு ‘கண்மணி அன்போடு’ என்று கமல் காதல் கடிதம் எழுதுவார். அதுபோல் நடிகை நயன்தாரா தனது ரசிகர்களுக்கு காதல் (அன்பு) கடிதத்தை தன் கைப்பட ஆங்கிலத்தில் எழுதி புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்து இருக்கிறார். அதில் அவர் கூறும்போது, ’எனது வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக்கி, நான் இந்தநிலையை அடைய ரசிகர்கள் தந்த அன்பும், ஆதரவுதான் காரணம். அவர்களுக்கு எனது மனப்பூர்வமான நன்றி. உங்களால் நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். நிபந்தனையற்ற, உண்மையான உங்களின் அன்பு மீது எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு. அந்த அன்புதான் என் வாழ்க்கையை மீண்டும் மீண்டும் அழகாக்கி இருக்கிறது.

நீங்கள் காட்டும் அன்பால் கடுமையான உழைப்பின் மீதான நம்பிக்கையை உணரவைத்திருக்கிறது. எதைப்பற்றியும் எண்ணாமல் தொடர்ச்சியாக கடுமையான உழைப்பு தரவேண்டும். மற்றவற்றை இறைவனிடம் விட்டுவிட வேண்டும் என்ற தெளிவை தந்திருக்கிறீர்கள்.

உங்களின் அன்புக்கு கைமாறாக கடுமையான உழைப்பை என்னால் தரமுடியும். பொழுதுபோக்கு அம்சமுள்ள படங்கள் மட்டுமல்லாமல் ‘அறம்’ போன்ற பொறுப்பான படங்களையும் தருவதற்கான பொறுப்புணர்வை எனக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதற்காக அனைத்து தரப்பினருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன். இந்த ஆண்டு நம் அனைவருக்கும் அற்புதமாகவும், அன்பாகவும், பாசிடிவ்வானதாகவும் அமையும். ஐ லவ் யூ ஆல். உங்களால்தான் நான். உங்கள் இதயத்தில் எனக்கென்று ஒரு சிறிய இடத்தை தந்ததற்கு மீண்டும் நன்றி. இவ்வாறு நயன்தாரா தெரிவித்துள்ளார்.

