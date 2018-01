ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்த கதாநாயகன்

1/2/2018 4:02:48 PM

கமல்ஹாசன், விக்ரம், சூர்யா போன்றவர்கள் கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ப உடல் எடையை குறைத்தும், கூட்டியும் நடிக்கின்றனர். பல ஹீரோக்களிடம் இதை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் அவர்களின் ஈடுபாட்டை கண்டு மேலும் ஒரு சில ஹீரோக்கள் தங்களது தோற்றங்களை கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ள முன் வருகின்றனர். சமீபத்தில் அதுபோன்ற ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் உறை வைத்திருக்கிறார் நடிகர் மோகன்லால்.சிறைச்சாலை, இருவர், ஜில்லா, உன்னைப்போல் ஒருவன் உள்ளிட்ட தமிழ் மற்றும் ஏராளமான மலையாள படங்களில் நடித்திருப்பவர் மோகன்லால். 57 வயதாகும் இவர் தற்போது, ‘ஓடியன்’ மலையாள படத்தில் 30 வயது இளைஞராக நடிக்கிறார்.

மோகன்லால் என்றாலே குண்டான தோற்றம்தான் கண்முன் நிற்கும். அவர் எப்படி 30 வயது இளைஞன்போல் மாற முடியும் என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பினர். அப்படி கேள்வி கேட்டவர்கள் வாயடைக்கும் வகையில் தனது உடல் எடையை சுமார் 20 கிலோ குறைத்து ஒல்லியான தோற்றத்துக்கு மாறியிருக்கிறார். புத்தாண்டையொட்டி அவர் தனது ஃபேஸ்புக்கில் ரசிகர்களுக்கு வாழ்த்து கூறி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவரது தோற்றத்தை கண்டவர்கள் தங்களது கண்களையே நம்ப மறுத்து இது மோகன்லால் தானா என மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு உறுதி செய்துகொண்டனர். கதாபாத்திரத்துக்காக அவர் உடற்தோற்றத்ைத முற்றிலுமாக மாற்றிக்கொண்டதற்கு நெட்டிஸன்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

