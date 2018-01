ரித்விகா நடிக்க மறுப்பு இயக்குனர் சமாதானம்

1/2/2018 5:11:15 PM

சில ஹீரோயின்கள் கவர்ச்சி மற்றும் நீச்சல் உடை காட்சிகளில் நடிக்க கேட்கும்போது மறுப்பு சொல்வதுண்டு. ஆனால் கபாலி நடிகை ரித்விகா ‘ஓநாய்கள் ஜாக்கிரதை’ படத்தில் சீனியர் இயக்குனரை மிதித்து நடிக்க மறுத்தார். இதுபற்றி அப்பட இயக்குனர் ஜேபிஆர் கூறும்போது,’குழந்தை கடத்தல்காரர்களை மனம் திருந்த வைக்கும் த்ரில் மற்றும் திகில் நிறைந்த படமாக இது உருவாகியிருக்கிறது. முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் இயக்குனர் ஏ.வெங்கடேஷ் நடிக்கிறார். அவரை கீழே தள்ளி நெஞ்சில் காலால் மிதிப்பதுபோல் ரித்விகாவை நடிக்கச் சொன்னபோது மறுத்துவிட்டார். வயதிலும், அனுபவத்திலும் சீனியரான இயக்குனரை காலால் மிதிக்க தயங்கினார். இதையறிந்த ஏ.வெங்கடேஷ் அவரை அழைத்து சமாதானப்படுத்தி தயங்காமல் நடிக்கச் சொன்னார். அதன்பிறகே நடித்து கொடுத்தார் ரித்விகா. இதில் விஷ்வந்த், ஆடம்ஸ், விஜய்கிருஷ்ணராஜ், பேபி அம்ருதா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். கரிஷ்மா என்போடெயின்மென்ட் வெளியீடு. ஆதிஷ் உத்ரின் இசை. மகேஷ் கே.தேவ் ஒளிப்பதிவு’ என்றார்

Source: Dinakaran

