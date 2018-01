`விஸ்வாசம்’ படத்தில் இருந்து முக்கிய பிரபலம் விலகல்

சிவா இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கும் `விஸ்வாசம்’ படத்திலிருந்து முக்கிய பிரபலம் ஒருவர் விலகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. #Viswasam #Ajith

அஜித், சிவா கூட்டணியில் வெளியான ‘வீரம்’, ‘வேதாளம்’ படங்கள் சூப்பர் ஹிட்டானது. இந்த படங்களை தொடர்ந்து அதே கூட்டணியில் அடுத்ததாக வெளியான ‘விவேகம்’ படம் கலவையான விமர்சனத்தை சந்தித்தாலும், ரசிகர்களிடமும், வணீக ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில், நான்காவது முறையாக சிவா இயக்கத்தில் அஜித் மீண்டும் நடிக்க இருக்கிறார். `விஸ்வாசம்’ என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தை `விவேகம்’ படத்தை தயாரித்த சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்க இருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், யுவன் விலகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எனவே இந்த படத்திற்கு இசையமைக்க அனிருத் மற்றும் சாம்.சி.எஸ் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதாகவும் கோலிவுட்டில் ஒரு பேச்சு அடிபடுகிறது. ‘விஸ்வாசம்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு இந்த மாதம் இரண்டாவது பாதியில் தொடங்க இருக்கிறது. இந்த படத்தில் அஜித் முற்றிலும் மாறுபட்ட இளமை தோற்றத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். அஜித் ஜோடியாக நடிக்கும் நாயகி தேர்வும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. அனுஷ்கா ஷெட்டி நடிக்கவே அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. #Viswasam #Ajith

Source: Malai Malar

