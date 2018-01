செல்வராகவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்

1/3/2018 11:02:26 AM

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் சூர்யா, கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்த ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ திரைப்படம் வரும் பொங்கல் விருந்தாக வெளிவரவுள்ள நிலையில் சூர்யாவின் அடுத்த படம் குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளிவந்துள்ளது. ஏற்கனவே சூர்யாவின் 36-வது படத்தை செல்வராகவன் இயக்கவுள்ளதாகவும், இந்த படத்தின் நாயகி சாய்பல்லவி என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதன் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் நேற்று தொடங்கியது

இதன்படி ‘சூர்யா 36’ திரைப்படத்தின் முதல் கட்ட வேலைகள் நேற்று தொடங்கிவிட்டதாகவும், வருகிற பொங்கல் முதல் படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கும் என்றும் தயாரிப்பாளர்கள் S.R.பிரகாஷ் , S.R.பிரபு அறிவித்துள்ளனர். மேலும்.சிவகுமார் விஜயன் ஒளிப்பதிவு செய்யும் சூர்யா 36 படத்தில் நடிக்கவுள்ள மற்ற நடிகர், நடிகையர் மற்றும் இசையமைப்பாளர் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

