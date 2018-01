மலேசியாவில் இரட்டை விருந்தளிக்கும் விஷால்

மலேசியாவில் நடைபெற இருக்கும் நட்சத்திரக் கலைவிழாவின் போது ரசிகர்களுக்கு இரட்டை விருந்தளிக்க விஷால் முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

விஷால் தற்போது பி.எஸ்.மிஸ்ரன் இயக்கத்தில் `இரும்புத்திரை’ படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். லிங்குசாமி இயக்கத்தில் `சண்டக்கோழி-2′ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பாதிக்கு மேல் முடிந்துவிட்ட நிலையில், அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் துவங்க இருக்கிறது. விஷால் ஜோடியாக இந்த படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறார். வரலட்சுமி சரத்குமார் வில்லியாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. ராஜ்கிரன், சதீஷ், சூரி, ஹரீஷ் பேரடி, அப்பானி சரத், ஹரீஷ் சிவா உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி இந்த படம் வெளியாகும் இந்த படத்தை விஷால் தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான விஷால் பிலிம் பாக்டரி மூலம் தயாரிக்கிறார். விஷாலின் 25-வது படமாக இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் டீசர் மலேசியாவில் நடைபெறும் நட்சத்திரக் கலை விழாவில் வெளியிடப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விழாவில் தான் விஷாலின் `இரும்புத்திரை’ படத்தின் இசையும், டிரைலரும் வெளியாக இருக்கிறது. எனவே இது விஷால் ரசிகர்களுக்கு இரட்டை விருந்தாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

Source: Malai Malar

English summary

Malaysia will host double Vishal

Will be held in Malaysia during the star Festival fans Vishal dual host decision