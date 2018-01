விஜய் 62 படத்தின் நாயகி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கவிருக்கும் `தளபதி 62′ படத்தின் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்கவிருக்கும் நாயகி யார் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. #Vijay #Vijay62

`மெர்சல்’ படத்தை தொடர்ந்து விஜய் அடுத்ததாக ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். சன் பிக்சர்ஸ் பிரமாண்டமாக தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் விஜய் ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்க இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பரதன் இயக்கிய பைரவா படத்தில் விஜய் ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மெர்சல் படத்தை தொடர்ந்து இந்த படத்தில், யோகி பாபு முன்னணி காமெடியனாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். கிரிஸ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்யும் இந்த படத்திற்கு, படத்தொகுப்பு பணிகளை தேசிய விருது வென்ற ஸ்ரீகர் பிரசாத்தும், கலை பணிகளை சந்தானமும் கவனிக்க இருப்பதாக நேற்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மெர்சல் படத்தை தொடர்ந்து தளபதி 62 படத்திற்கும் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைக்கிறார். படத்தின் முதற்கட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், படத்தின் போட்டோஷீட்டில் நடிகர் விஜய் பங்கேற்றிருக்கிறார். படப்பிடிப்பு பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் தொடங்க இருக்கிறது. படம் வருகிற தீபாவளிக்கு ரிலீசாகும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #Vijay #Vijay62

Source: Malai Malar

English summary

The official announcement of the film’s heroine, Vijay 62

AR murugadoss ‘ Commander in operation Vijay, co-star of the film version of ‘ 62 will be the heroine heroine