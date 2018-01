ஆன்லைன் பட திருட்டு, ஜிஎஸ்டி விவகாரம் குறித்து 4 மொழி திரையுலகினர் ஆலோசனை

1/3/2018 3:20:53 PM

ஆன் லைன் திருட்டு, ஜிஎஸ்டி வரி உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் குறித்து விவாதிக்க 4 மொழி திரையுலகினர் பங்கேற்கும் கூட்டம் வரும் 6ம் தேதி சென்னையில் நடக்கிறது. இதுகுறித்து தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக சபை தலைவர் எல்.சுரேஷ் கூறியது:தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய 4 மொழி திரையுலகினரும் பல்வேறு பிரச்னைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். ஆன்லைனில் திருட்டுத்தனமாக புதிய படங்கள் ஒளிபரப்பப்படுவதால் தயாரிப்பாளர்கள் நஷ்டம் அடைகின்றனர். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை திரையுலகிற்கு ஜிஎஸ்டி வரி தவிர கேளிக்கை வரியும் விதிக்கப்படுகிறது. ஒரே நாடு ஒரே வரி என்ற கொள்கைக்கு இது முரணாக உள்ளது. மேலும் வெளிநாடுகளுக்கு மாநில மொழிப் படங்களை வர்த்தகம் செய்வது போன்றவற்றில் இடர்பாடுகள் உள்ளது. இதையெல்லாம் விவாதித்து தகுந்த முடிவுகள் எடுப்பதற்காக வரும் 6ம் தேதி 4 மொழி திரையுலகினர் பங்கேற்கும் கூட்டம் சென்னையில் நடக்கிறது. இதில் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜிதேந்திர சிங், பி.பி.சவுத்ரி, அனந்த்குமார் ெஹக்டே, பொன் ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், பட அதிபர் சுரேஷ்பாபு, நடிகர் சுரேஷ்கோபி எம்பி., ஆனந்தநாக் மற்றும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், திரை அரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கின்றனர். ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு பிறகு மத்திய மந்திரி ஸ்மிருதி இரானி மூலம் பிரதமருக்கு வெள்ளை அறிக்கை சமர்பிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Source: Dinakaran

