வில்லங்க இயக்குனரின் சர்ச்சை டுவிட்

இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா இணைய தள டுவிட்டர் பக்கத்தில் பரபரப்பான பதிவுகளை செய்து வந்தார். ரஜினி, அமிதாப், சிரஞ்சீவி உள்ளிட்ட பல்வேறு நடிகர், நடிகைகளை பற்றி விமர்சித்து கருத்துக்கள் வெளியிட்டு வந்தார். இதையடுத்து நடிகர்களின் ரசிகர்கள் வர்மாவை திட்டி இணைய தளத்தில் கருத்து வெளியிட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் தனது விமர்சனங்களை நிறுத்திக் கொண்டார். ஆனால் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பக்கங்களில் குறும்பை தொடர்ந்தார்.புத்தாண்டின் வருகையையடுத்து வர்மா மீண்டும் டுவிட்டர் பக்கத்திற்கு திரும்பி இருக்கிறார். ரீஎன்ட்ரி ஆன முதல்நாளே தனது குசும்பை ெதாடங்கிவிட்டார். ‘ஏசு டுவிட்டரில் 2வது முறையாக புத்தெழுச்சி பெற்றுவிட்டார். அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்’ என தெரிவித்திருக்கிறார். தான் (வர்மா) டுவிட்டர் பக்கத்துக்கு திரும்பியதை இறைவனுடன் ஒப்பிட்டிருப்பது சர்ச்சைக்குள்ளாகி இருக்கிறது.

