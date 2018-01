மலேசியாவில் நடைபெறும் நட்சத்திர விழாவில் ஜூங்கா படத்தின் விளம்பரம் வெளியீடு

1/3/2018 4:34:40 PM

விஜய் சேதுபதி, சயீஷா சைகல் நடிக்கும் ஜூங்கா படத்தை இயக்குனர் கோகுல் இயக்குகிறார். இதன் படப்பிடிப்பு பாரிஸில் நடந்து வருகிறது. விஜய்சேதுபதி வித்தியாசமான வேடத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் இந்த படத்தில் டீசர் வெளியீடு குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மலேசியாவில் வரும் 6-ம் தேதி நடைபெறும் நட்சத்திர விழாவில் ஜூங்கா படத்தின் டீசர் வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

