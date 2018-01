ஆன்மிகத்தில் மூழ்கும் தமன்னா

1/3/2018 5:32:17 PM

திரையுலகில் அறிமுகமான தொடக்க காலங்களில் ஹிட் படங்கள் அமையாமல் சோர்ந்திருந்தார் தமன்னா. ஒரு கட்டத்தில் வாய்ப்பு நின்றுபோனநிலையில் விளம்பர படங்களில் நடித்து வந்தார். மீண்டும் அவருக்கு பட வாய்ப்புகள் வந்தபோது அதை சரியான விதத்தில் கையாண்டார். கிளாமர் ஹீரோயினாக உருவெடுத்த பிறகு பிரபல ஹீரோக்களுடன் ஜோடி சேர்ந்தார். அஜீத், ஜெயம் ரவி, விஷால், சிம்பு என பரவலாக எல்லா ஹீரோக்களுடனும் நடித்து முன்னணி ஹீரோயின் பட்டியலில் இடம் பிடித்தார். மீண்டும் தமிழில் பட வாய்ப்புகள் டல்லடிக்கத் தொடங்கியது. கடந்த ஆண்டில் பாகுபலி 2ம் பாகம், அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் என 2 படங்கள் மட்டுமே அவர் நடிப்பில் திரைக்கு வந்தது. பாகுபலி 2ம் பாகத்தில் அவர் நடித்த காட்சிகள் பெரும்பகுதி குறைக்கப்பட்டது. ஒன்றிரண்டு காட்சிகளில் மட்டுமே அவர் இடம் பெற்றிருந்தார். இதில் அவர் மனம் நொந்திருந்தார். அன்பானவன் அசராதவன்… படமும் கைகொடுக்கவில்லை. 2018ம் ஆண்டில் தமிழில் விக்ரம் ஜோடியாக ஸ்கெட்ச் படத்தில் மட்டுமே நடிக்கிறார் தமன்னா. புதிய படங்கள் எதுவும் கைகூடி வரவில்லை. இந்த ஆண்டு அமோகமாக இருக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் அவர் கோயில்களுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்து வருகிறார். சமீபத்தில் விஜயவாடாவில் உள்ள துர்கை அம்மன் கோயிலுக்கு சென்றார். அவருடன் அவரது அம்மா ரஞ்சனி சென்றிருந்தார். சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தி பக்தி பரவசத்துடன் வழிபட்டார் தமன்னா.

Source: Dinakaran

Spiritual immersed in tamanna

