ஷில்பா-வேம்பு ஆக மாறிய விஜய்சேதுபதி-சமந்தா

விஜய்சேதுபதி மற்றும் சமந்தா முதல்முறையாக ஜோடி சேரும் படம் ‘சூப்பர் டீலக்ஸ். இந்த படத்தை ஆரண்ய காண்டம்’ புகழ் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த படத்தின் நாயகன், நாயகியான விஜய்சேதுபதி-சமந்தா கேரக்டர்கள் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளிவந்துள்ளது.சமீபத்தில் இந்த படத்தில் விஜய்சேதுபதி, ஷில்பா என்ற கேரக்டரில் நடித்து வருவதாக கூறப்பட்ட நிலையில் தற்போது வேம்பு என்ற கேரக்டரில் சமந்தா நடிக்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த கேரக்டர் குறித்த வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதுவிஜய் சேதுபதி, பகத் பாசில், சமந்தா, ரம்யா கிருஷ்ணன், பகவதி பெருமாள், இயக்குநர் மிஷ்கின் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்து வரும் இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி திருநங்கையாக நடித்துவருகிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையில், பி.எஸ்.வினோத் – நிரவ்ஷா ஒளிப்பதிவில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தின் திரைக்கதைக்கு மிஷ்கின் உதவியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

