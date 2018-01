விஜய் ஜோடியானார் கீர்த்தி சுரேஷ்

1/4/2018 10:07:04 AM

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் புதிய படத்தில், விஜய் ஜோடியாக நடிக்கிறார் கீர்த்தி சுரேஷ். சன் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் இந்தப் படத்தை, சன் நெட்வொர்க் தலைவர் கலாநிதி மாறன் தயாரிக்கிறார். துப்பாக்கி, கத்தி ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் படத்தின் முதற்கட்டப் பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. இது விஜய் நடிக்கும் 62வது படம். அவரது ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். பைரவா படத்துக்குப் பிறகு மீண்டும் அவர்கள் இணைந்து நடிக்கும் படம் இது. காமெடி வேடத்தில் யோகி பாபு நடிக்கிறார். ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசை அமைக்கிறார்.

கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். ஸ்ரீகர் பிரசாத் எடிட்டிங் கவனிக்கிறார். விஜய்யுடன் நடிக்கும் மற்ற நடிகர், நடிகைகள் தேர்வு தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. பொங்கல் பண்டிகை முடிந்தவுடன் படப்பிடிப்பு தொடங்குகிறது. அதிரடி ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் கதையுடன் படம் உருவாகிறது. துப்பாக்கி, கத்தி ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் விஜய், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் கூட்டணி இதில் இணைந்து பணியாற்றுவதால், இந்தப் படத்தைப் பற்றி ரசிகர்கள் மத்தியில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

