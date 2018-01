நடிக்க மறுத்த ரித்விகா

1/4/2018 10:29:22 AM

குழந்தைகள் கடத்தல் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் த்ரில்லர் மற்றும் ஹாரர் படமாக, ஓநாய்கள் ஜாக்கிரதை உருவாகியுள்ளது. இதில் கபாலி விஷ்வந்த், ரித்விகா நடித்துள்ளனர். இயக்குனர் ஜே.பி.ஆர் கூறும்போது, ‘ஏ.வெங்கடேஷை கீழே தள்ளி, அவர் நெஞ்சில் தன் காலால் மிதிப்பது போன்ற காட்சியில் நடிக்க ரித்விகா மறுத்துவிட்டார்.

வயதிலும், சினிமா அனுபவத்திலும் மூத்தவரான அவரை எப்படி காலால் மிதிப்பது என்று தயங்கினார். இது வெறும் நடிப்புதானே, தைரியமாக நடியுங்கள் என்று ஏ.வெங்கடேஷ் சொன்ன பிறகுதான் ரித்விகா பதற்றமின்றி நடித்தார். நாளை படம் திரைக்கு வருகிறது’ என்றார்.

